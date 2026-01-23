Explozia din Sectorul 5: Patru morți, zeci de apartamente distruse. Procurorii extind ancheta

Explozia produsă pe 17 octombrie 2025, la scara 2 a blocului 32 de pe strada Vicina, a avut consecințe dramatice. Patru persoane și-au pierdut viața, alte șapte au fost rănite, iar 54 de apartamente au fost distruse sau au devenit nelocuibile. De asemenea, 36 de autoturisme au fost grav avariate sau distruse.

Operator de electricitate, acuzat de neglijență

Procurorii au decis extinderea urmăririi penale față de o persoană juridică, operator de distribuție a energiei electrice, pentru infracțiunea de distrugere din culpă cu consecințe dezastruoase.

Potrivit anchetatorilor, compania nu ar fi monitorizat corespunzător siguranța rețelei electrice. Totodată, nu ar fi respectat normele tehnice în exploatarea acesteia. Un defect apărut pe rețeaua electrică ar fi dus la perforarea unei conducte de gaze, favorizând acumularea de gaz și, în final, producerea exploziei.

„În cazul persoanei juridice s-a reținut că, în calitate de operator de distribuție a energiei electrice, de la momentul preluării în anul 2023 a proprietății rețelei de distribuție energie electrică din proximitatea imobilului din București, str. Vicina, nr. 1, sector 5 până la data de 17.10.2025, în mod culpabil nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligațiile legale,” se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Ancheta îl vizează și pe un agent de intervenție de urgență al unui operator de distribuție a gazelor naturale. Acesta este acuzat că nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile de serviciu, efectuând verificări superficiale și fără a aplica măsurile de siguranță prevăzute în procedurile interne.

Explozia din sectorul 5: investigațiile continuă

Procurorii susțin că inacțiunile sale au menținut starea de pericol în zonă și au contribuit la acumularea de gaze care a dus la explozia din dimineața zilei de 17 octombrie 2025.

” În ceea ce privește pe persoana fizică, agent de intervenție de urgență în

cadrul unui operator de distribuție de gaze naturale, s-a reținut că, în mod culpabil, nu

și-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu prevăzute prin norme interne

aprobate la nivelul operatorului antereferit, inacțiunile sale intrând în lanțul cauzal al

evenimentelor care au condus la producerea exploziei din data de 17.10.2025.”, mai precizează comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Parchetul precizează că investigațiile sunt în desfășurare, iar extinderea urmăririi penale are ca scop stabilirea tuturor responsabilităților în acest caz care a provocat una dintre cele mai grave tragedii recente din București.