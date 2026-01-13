UPDATE: Explozie urmată de incendiu într-un apartament din Zalău: nouă răniți

UPDATE, ora 18.10:

Rogobete a trasmis că Planul Roșu de Intervenție a fost activat în urma exploziei urmate de incendiu la un apartament din localitatea ​Zalău, jud. Sălaj.

„​Până în acest moment, au fost evacuate 10 persoane. Dintre acestea, o persoană este inconștientă, intubată, a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare cu arsuri de căi respiratorii. Nouă persoane au fost expuse la fum”, spune Rogobete.

Ulterior evaluării medicale încă o persoană conștientă a fost transportată la spital cu intoxicație ușoară cu fum.

​Incendiul a fost lichidat la ora transmiterii știrii.

Știre inițială:

Incendiul a izbucnit într-un apartament situat la etajul al doilea, în urma unei explozii provocate de o butelie.

La sosirea pompierilor din cadrul Detașamentului Zalău, incendiul se manifesta cu degajări de fum în apartamentul afectat.

Echipajele de intervenție au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, concomitent cu evacuarea locatarilor și constituirea echipelor de căutare-salvare, pentru verificarea posibilei prezențe a unor persoane surprinse în interior.

În urma evenimentului, un bărbat a suferit arsuri și a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă. De asemenea, alte opt persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Având în vedere amploarea incidentului, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Incendiul a fost lichidat, iar în prezent se acționează pentru ventilarea spațiilor și continuarea verificărilor. În total, 18 persoane au fost evacuate din imobil.

La locul evenimentului au fost alocate 3 mașini de stingere, o utospecială pentru transport victime multiple, 4 ambulanțe SMURS și două ambulanțe SAJ.

Intervenția este în dinamică.