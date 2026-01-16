O fisură la conducta de gaz, cauza exploziei de la Poliția Rutieră Lugoj

În urma activităților de specialitate desfășurate de experții INSEMEX Petroșani, criminaliștii din cadrul IPJ Timiș în colaborare cu ISU Banat și reprezentanții societății de distribuție a gazului, a fost identificată o fisură la conducta de gaz de pe coloana principală.

De aici se presupune ca ar fi pornit acumularea de gaze, ce a dus la deflagrația produsă la anexa sediului principal al Poliției municipiului Lugoj.

Activitățile de excavație vor continua, astfel încât să se stabilească dacă există și alte defecțiuni la coloana de gaz.

„În funcție de constatările efectuate, defecțiunile vor fi remediate de către societatea furnizoare de gaz, pentru ca ulterior, doar în condiții de siguranță, să fie reluată distribuția de gaze naturale către populație”, transmite Poliția Timiș.

Trei angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au fost răniți, miercuri dimineață, în urma unei explozii produse într-o anexă din curtea Poliției Rutiere din municipiul Lugoj, incidentul nefiind urmat de izbucnirea unui incendiu. În urma exploziei au rezultat trei victime, toate angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Două persoane au suferit arsuri: un bărbat a fost transportat la spital, prezentând arsuri la nivelul feței și membrelor superioare, iar cea de-a doua victimă este evaluată medical la fața locului, cu arsuri minore la nivelul unui membru superior. A treia persoană a suferit un atac de panică și primește îngrijiri medicale la fața locului.