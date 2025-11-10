Diana Buzoianu, despre banii alocați pentru gardurile electrice pentru urși: Vorbim de niște măsuri care pot salva viețile oamenilor 

Întrebată luni seara, la Prima News, de unde vin aceste fonduri, în contextul austerității, Diana Buzoianu a spus că fondurile pentru gardurile electrice provin de la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), în urma unei analize prin care unele proiecte au fost suspendate sau anulate.

„A fost unul dintre proiectele în care am tras linie și am spus aici avem nevoie să alocăm acești bani, pentru că dacă la celelalte programe vorbim despre un beneficiu suplimentar care ar putea să fie adus, în cadrul acestui proiect vorbim de viața oamenilor. Aici vorbim de niște măsuri care poate să salveze viețile oamenilor și atunci am zis că este esențial, chiar și în acest context dificil, bugetar, să avem 30 de milioane de lei alocați”, a spus Diana Buzoianu.

Definiția ursului habituat, introdusă în legislație

Ministra Mediului a mai anunțat și introducerea definiției de urs habituat în legislație, dar și despre contravențiile pentru hrănirea urșilor. Până acum, amenzile primite de oameni în acest sens vizau încălcarea legislației rutiere.

„Nu există (amendă – n.r.) special pe hrănirea urșilor. Oamenii care primeau amenzi până în momentul de față au primit toți pe încălcarea regulilor rutiere, legislației rutiere. Deci primeau amenzi pentru faptul că parcau, de exemplu, acolo, sau opreau în mijlocul străzii, acolo unde n-ar fi trebuit să oprească pe Transfăgărășan. Noi a trebuit să trecem expres în lege acest lucru. Avem o amendă destul de dură, aș spune eu, între 10.000 și 30.000 de lei pentru hrănirea urșilor. Iar în paralel suntem în discuții cu Ministerul Afacerilor Interne pentru a găsi soluția cea mai bună posibilă pentru a monitoriza zonele acestea de risc mare, cum este zona Transfăgărășan, unde știm că în fiecare an avem aceste incidente pentru că în fiecare an sunt sute de mii de oameni care se opresc să hrănească urșii”, a conchis Buzoianu.

Săptămâna trecută a fost adoptată o ordonanță de urgență, prin care urșii care intră în intravilan și reprezintă un pericol pentru viața oamenilor vor putea fi împușcați imediat.

Sursa video: Prima News