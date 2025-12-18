Prima pagină » Social » Diana Buzoianu: Trei dosare penale după controale la depozite de lemn din apropierea Bucureștiului

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat, joi, deschiderea a trei dosare penale în urma unor controale efectuate la depozite de lemn din apropierea Bucureștiului.
Iulian Moşneagu
18 dec. 2025, 10:53, Social

„Trei controale, trei dosare penale deschise! La o aruncătură de băț de București, în depozite de lemn se comercializa lemn fără acte în regulă de proveniență sau, pentru aproximativ 500 de metri cubi, se comercializa chiar fără niciun act, având volum fictiv în SUMAL”, a transmis Diana Buzoianu într-o postare pe Facebook.

Aceasta a precizat că valoarea prejudiciilor, confiscărilor și amenzilor aplicate se ridică la 365.000 de lei.

„Valoarea prejudiciilor, confiscărilor şi amenzilor aplicate? 365.000 de lei. Dosarele penale își vor urma cursul în justiție. Așa arată când Garda Forestieră nu întoarce privirea. Felicitări, Gărzii Forestiere Naționale! Felicitări, George Garbacea, gărzii teritoriale și Inspectoratului General al Poliției Române”, a scris Buzoianu.

În același mesaj, ministrul Mediului a anunțat declanșarea unor acțiuni de control la nivel național.

„Garda Forestieră Națională, prin coordonarea gărzilor forestiere teritoriale, anunță demararea unei serii de controale de amploare care vor avea loc în perioada următoare pe întreg teritoriul național. Aceste acțiuni vizează, cu precădere, respectarea integrală a regimului silvic și combaterea fermă a fenomenului tăierilor ilegale”, a subliniat Diana Buzoianu.

