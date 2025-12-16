Prima pagină » Politic » Buzoianu anunță semnarea contractului pentru studiul de fezabilitate al perdelelor forestiere

Buzoianu anunță semnarea contractului pentru studiul de fezabilitate al perdelelor forestiere

România a semnat contractul pentru studiul de fezabilitate care va permite plantarea a 380 de hectare de perdele forestiere în sudul țării pentru protecția mediului.
Nițu Maria
16 dec. 2025, 19:11, Politic

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți că a fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate care va permite realizarea a 380 de hectare de perdele forestiere.

Conform declarațiilor sale, Ministerul Mediului a demarat procedurile pentru studiul de fezabilitate destinat plantării a 380 de hectare de perdele forestiere în sudul României, regiune afectată de deșertificare.

Aceasta întindere înseamnă peste 126 km de arbori de-a lungul drumurilor naționale.

Drumurile DN65A, DN65E și DN6 vor beneficia de protecție prin aceste perdele forestiere.

Conform Legii 289/2002, statul român are obligația de a planta 5.500 de hectare de perdele forestiere. Realizarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice se desfășoară sub coordonarea Gărzii Forestiere București, cu finanțare din fondul de ameliorare a fondului funciar.

Până în prezent, în România, 330 de hectare de perdele forestiere au fost deja plantate de Ministerul Mediului, Garda Forestieră și Romsilva.

Mai mult, alte 850 de hectare se află în faza de documentație.

Aceste fâșii de arbori, cu o lățime de cel puțin 30 de metri, au scopul de a reduce vântul, a preveni eroziunea solului, a proteja culturile și drumurile și a crește biodiversitatea, a notat Diana Buzoianu.

Ministra Diana Buzoianu a declarat că acest proiect este foarte important în contextul schimbărilor climatice și a menționat „poziția consecventă a României de utilizare a tuturor instrumentelor de drept internațional pentru tragerea la răspundere a celor vinovați pentru agresiunea împotriva Ucrainei.”

