Nicușor Dan, după votul PSD la moțiunea împotriva ministrului Mediului: Nu e util ca partidele din coaliție să se atace între ele

Șeful statului a declarat că situația politică din România este dificil de înțeles pentru interlocutorii străini.

„Suntem la un summit internațional. E foarte greu să explic unui străin cu care vorbesc că avem patru partide care formează o coaliție și toate se atacă între ele și niciuna nu spune un cuvințel de opoziție. Asta pentru mine e foarte greu de înțeles”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că, deși nu este specialist în protocolul coaliției, consideră neinspirat ca un partid aflat la guvernare să voteze o moțiune împotriva unui ministru din aceeași coaliție.

„Nu cred că e util ca un partid să voteze o moțiune împotriva unui membru din aceeași coaliție din care face parte. Nu cred că e ok”, a afirmat acesta.

Cu toate acestea, Nicușor Dan a făcut distincția între declarațiile politice și acțiunea guvernamentală concretă, arătând că, în prezent, coaliția își îndeplinește rolul.

„Pentru moment această coaliție funcționează și e bine că funcționează, pentru că dă un semnal și pentru parteneri pe zona de securitate, și pentru parteneri pe zona de economie, că au cu cine să discute în România și că România își asumă lucrurile pe care le-a stabilit că le va face”, a declarat președintele.

În final, Nicușor Dan a recunoscut că zgomotul politic este obositor pentru cetățeni, dar a transmis un mesaj de continuitate.

„Evident că, în calitate de cetățean, mi-ar plăcea să aud mai puțin zgomot de fond, dar una peste alta mergem înainte”, a concluzionat el.