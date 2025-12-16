Prima pagină » Politic » Nicușor Dan la Helsinki: „Dezinformarea este cel mai eficient atac asupra democrațiilor noastre”

Nicușor Dan la Helsinki: „Dezinformarea este cel mai eficient atac asupra democrațiilor noastre”

Nicușor Dan participă marți, la Helsinki, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est. El a făcut câteva declarații de presă alături de ceilalți lideri ai țărilor est-europene.
Nicușor Dan despre criza din justiție și întâlnirea cu magistrații: Nu sunt adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc către zona politică
Nicușor Dan despre criza din justiție și întâlnirea cu magistrații: Nu sunt adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc către zona politică
Nicușor Dan, după votul PSD la moțiunea împotriva ministrului Mediului: Nu e util ca partidele din coaliție să se atace între ele
Nicușor Dan, după votul PSD la moțiunea împotriva ministrului Mediului: Nu e util ca partidele din coaliție să se atace între ele
Nicușor Dan la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est: „Chiar și cu o pace în Ucraina, trebuie să fim pregătiți”
Nicușor Dan la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est: „Chiar și cu o pace în Ucraina, trebuie să fim pregătiți”
Nicușor Dan, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est: Sunt destul de pesimist privind intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare
Nicușor Dan, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est: Sunt destul de pesimist privind intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare
Bani din evaziune ascunși printre cârnați. Percheziții în Buzău și București
Bani din evaziune ascunși printre cârnați. Percheziții în Buzău și București
Nițu Maria
16 dec. 2025, 16:11, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit marți după-amiază, la Helsinki, în cadrul Summitului Statelor Uniunii Europene de pe Flancul de Est, găzduit la House of the Estates, despre amenințările de securitate generate de acțiunile Rusiei.

Președintele a făcut câteva declarații importante despre nevoia unei cooperări mai strânse între statele europene.

Întrebat de jurnaliști cum vede cooperarea europeană în fața acțiunilor hibride ale Rusiei, de la sabotaj până la încălcări ale spațiului aerian, Nicușor Dan a spus că este importantă o cooperare la nivel european, mai ales în domeniul combaterii dezinformării.

Nicușor Dan a explicat că România nu este printre statele cele mai afectate de sabotaj direct, dar a avut incidente care demonstrează că există riscuri reale și asupra țării.

„Pentru România, de acest tip de sabotaj, nu suntem foarte afectați, dar am avut câteva atacuri asupra spațiului românesc”, a spus președintele, făcând referire la situația recentă legată de intrarea unei drone în România.

Președintele a declarat că răspunsul României se bazează pe colaborarea cu partenerii europeni și euroatlantici.

„Cooperăm cu structurile europene și cu partenerii noștri”, a precizat el, spunând că aceste mecanisme comune sunt importante pentru apărarea statelor membre.

Un punct central al intervenției sale a fost pericolul reprezentat de dezinformare, pe care Nicușor Dan l-a descris drept cea mai serioasă amenințare pentru democrațiile europene.

„Despre dezinformare, cred că aici este atacul cel mai efectiv către democrațiile noastre”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a declarat că este tehnologia are un rol foarte important în acest context, împreună cu o cooperare bună între statele de pe flancul estic.

„Aici, pe partea tehnologică, cred că trebuie să cooperăm mai mult, împreună”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan participă marți, la Helsinki, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est. El va ajunge seara la Londra, unde se va întâlni cu românii din Regatul Unit. Miercuri, tot la Londra, președintele se va întâlni cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit, cu reprezentanți ai companiilor britanice și va participa la Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest la Bruxelles, în Belgia.

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
Preț de infarct. Cât costă un sfert de porc într-un supermarket din România, cu 9 zile înainte de Crăciun
Gandul
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este cauza morții
Cancan
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Libertatea
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CSID
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor