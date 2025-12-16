Nicușor Dan la Helsinki: „Dezinformarea este cel mai eficient atac asupra democrațiilor noastre”

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit marți după-amiază, la Helsinki, în cadrul Summitului Statelor Uniunii Europene de pe Flancul de Est, găzduit la House of the Estates, despre amenințările de securitate generate de acțiunile Rusiei.

Președintele a făcut câteva declarații importante despre nevoia unei cooperări mai strânse între statele europene.

Întrebat de jurnaliști cum vede cooperarea europeană în fața acțiunilor hibride ale Rusiei, de la sabotaj până la încălcări ale spațiului aerian, Nicușor Dan a spus că este importantă o cooperare la nivel european, mai ales în domeniul combaterii dezinformării.

Nicușor Dan a explicat că România nu este printre statele cele mai afectate de sabotaj direct, dar a avut incidente care demonstrează că există riscuri reale și asupra țării.

„Pentru România, de acest tip de sabotaj, nu suntem foarte afectați, dar am avut câteva atacuri asupra spațiului românesc”, a spus președintele, făcând referire la situația recentă legată de intrarea unei drone în România.

Președintele a declarat că răspunsul României se bazează pe colaborarea cu partenerii europeni și euroatlantici.

„Cooperăm cu structurile europene și cu partenerii noștri”, a precizat el, spunând că aceste mecanisme comune sunt importante pentru apărarea statelor membre.

Un punct central al intervenției sale a fost pericolul reprezentat de dezinformare, pe care Nicușor Dan l-a descris drept cea mai serioasă amenințare pentru democrațiile europene.

„Despre dezinformare, cred că aici este atacul cel mai efectiv către democrațiile noastre”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a declarat că este tehnologia are un rol foarte important în acest context, împreună cu o cooperare bună între statele de pe flancul estic.

„Aici, pe partea tehnologică, cred că trebuie să cooperăm mai mult, împreună”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan participă marți, la Helsinki, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est. El va ajunge seara la Londra, unde se va întâlni cu românii din Regatul Unit. Miercuri, tot la Londra, președintele se va întâlni cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit, cu reprezentanți ai companiilor britanice și va participa la Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest la Bruxelles, în Belgia.