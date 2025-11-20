Actorul Darko Perić, „Helsinki” din La Casa de Papel, promovează România la Barcelona

Evenimentul „Rumanía – El secreto mejor guardado de Europa para viajes únicos” (România – Secretul cel mai bine păstrat al Europei) a fost organizat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), alături de Consulatul General al României la Barcelona.

Programul a inclus o prezentare Wild Carpathia & Flavours of Romania, un moment muzical susținut de interpretul și compozitorul Mihai Toma, o degustare de produse tradiționale și o sesiune de networking.

Au participat reprezentanți ai industriei turismului din Spania, antreprenori interesați să colaboreze cu sectorul turistic din România, precum și influenceri și jurnaliști.

„Oferta noastră este extrem de diversă: de la litoralul Mării Negre, până la lanțuri muntoase impresionante, natură sălbatică, sate tradiționale și un ecosistem unic în Europa – Delta Dunării. România are peisaje, experiențe și povești autentice pe care puține țări le pot oferi într-un singur loc. Merită să fie văzută, descoperită și apreciată”, a spus, în deschiderea evenimentului Laurențiu Gîdei, secretar de stat în MEDAT.

România, cea mai mare biodiversitate din Europa

Charlie Ottley, producător și realizator al seriilor Wild Carpathia și Flavours of Romania, a vorbit despre impactul proiectelor sale dedicate României și legătura deosebită a fostului Prinț de Wales – actualul Rege Charles al III-lea – cu țara noastră.

„Când am realizat Wild Carpathia, l-am avut alături pe actualul Rege al Marii Britanii, care a vorbit cu pasiune despre România și despre faptul că își poate urmări rădăcinile până la Vlad Țepeș. Această poveste a făcut rapid înconjurul lumii și a contribuit la vizibilitatea extraordinară a filmelor noastre. România are, fără îndoială, cea mai mare biodiversitate din Europa”, a spus Charlie Ottley.

România, prea puțin cunoscută în Europa

Actorul Darko Perić a transmis un mesaj emoționant despre legătura sa personală cu România: „Pentru mine România este acel loc special. Vin în fiecare an, am familie și prieteni în toată țara! Este o țară extraordinar de autentică, poate prea puțin cunoscută în Europa. Oricine ajunge în România descoperă altceva: sate autentice, oameni incredibil de ospitalieri și locuri care îți rămân în suflet. Le spun tuturor: nu vă opriți doar în marile orașe — mergeți în comunitățile mici, în munți, în Maramureș, pe lângă Dunăre. Acolo este adevărata Românie”.

Evenimentul „Rumanía – El secreto mejor guardado de Europa para viajes únicos” a fost organizat cu ocazia participării României la IBTM World 2025, unul dintre cele mai importante târguri dedicate industriei MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), unde MEDAT promovează destinația România cu stand național.