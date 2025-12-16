Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre îndemnul șefului NATO către aliați pentru a-și intensifica eforturile de apărare: Amenințarea Rusiei rămâne. Trebuie să fim calmi, dar să investim în apărare

Președintele Nicușor Dan, aflat marți la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, a reacționat la îndemnul șefului NATO, Mark Rutte, pentru ca țările membre să își intensifice eforturile de apărare și să se înarmeze, în contextul amenințărilor că Rusia ar putea folosi forța militară în următorii cinci ani împotriva Alianței.
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, marți, cum privește România avertismentul lui Mark Rutte despre faptul că Rusia ar putea folosi forța militară împotriva alianței în următorii 5 ani, dar și cum privește România îndemnul șefului NATO către țările aliate pentru a-și intensifica eforturile de apărare și de înarmare.

„Evaluarea tuturor este că chiar dacă se va încheia cu o pace pe care ne-o dorim în războiul din Ucraina, amenințarea Rusiei rămâne. Față de această amenințare trebuie să fim calmi, dar să investim în apărare. Asta este ceea ce fac țările europene”, a fost răspunsul lui Nicușor Dan. 

„În vară, la summit-ul NATO, am agreat o creștere la 3,5% plus 1,5% din PIB până în 2035 pentru apărare și cheltuieli conexe. Așa cum am spus mai devreme, am aplicat, avem un program de înzestrare până în 2040”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că cea mai importantă parte din program a fost pusă pe lista SAFE.

„Participarea la întâlnirea asta înseamnă că vrem să fructificăm celelalte programe europene și vrem să fim pregătiți pentru momentul 1 ianuarie 2028, când noul cadru financiar multianual va începe și vor fi bani disponibili pentru România. (…) Spre deosebire de celelalte programe europene în care noi ne-am apucat să cheltuim în anul 4 sau 5, de data asta și pe zona militară, vrem să începem să cheltuim din momentul 0”, a spus șeful statului.

