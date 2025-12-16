Prima pagină » Politic » Nicușor Dan la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est: „Chiar și cu o pace în Ucraina, trebuie să fim pregătiți”

Nicușor Dan a spus că România trebuie să se pregătească pentru securitate pe termen lung și să își consolideze rolul pe flancul estic al UE și NATO.
Nicușor Dan la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est: „Chiar și cu o pace în Ucraina, trebuie să fim pregătiți”
Nițu Maria
16 dec. 2025, 15:43, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, a participat marți după-amiază la Summitul Statelor Uniunii Europene de pe Flancul de Est, organizat la House of the Estates din Helsinki.

Reuniunea a adus la aceeași masă lideri din țările est-europene, într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de preocupările legate de securitatea pe termen lung.

Președintele Nicușor Dan a declarat că, deși toate statele participante își doresc pacea în Ucraina, amenințările de securitate nu vor dispărea odată cu încheierea conflictului.

„Suntem țări de pe flancul estic și, bineînțeles, sperăm la o pace în Ucraina, dar, chiar și în condițiile obținerii acestei păci, vom avea, așa cum au spus mulți dintre noi, o prezență permanentă din partea Rusiei. De aceea, trebuie să ne pregătim”, a afirmat președintele.

Nicușor Dan a declarat că scopul principal al summitului de la Helsinki este transformarea planurilor existente în măsuri concrete de apărare. Potrivit acestuia, întâlnirea face parte dintr-un proces mai lung, care va continua cu discuții la nivelul miniștrilor apărării și cu reuniuni tehnice.

„Obiectivul acestui meeting, precum și al celor care vor urma, este să operaționalizăm programele pe care le avem în interiorul NATO și al Uniunii Europene. Acest meeting va fi urmat de altele, pentru a transforma programele în capacități reale”, a spus Nicușor Dan.

Președintele României a spus și că este nevoie de coordonare între Uniunea Europeană și NATO, spunând că eforturile de apărare nu trebuie să fie dublate sau fragmentate.

„Toți am subliniat că eforturile pe care le facem în interiorul Uniunii Europene trebuie să fie complementare cu cele realizate în cadrul NATO”, a precizat el.

Un alt punct important abordat de Nicușor Dan a fost echilibrul de securitate pe flancul estic. În acest context, el a făcut câteva mențiuni despre rolul strategic al Mării Negre.

„Pentru noi, este important ca eforturile pe care le facem pe flancul estic să fie echilibrate între nord și sud. Subliniem importanța Mării Negre pentru apărarea flancului estic și, așa cum știți, încercăm să organizăm un centru de securitate la Marea Neagră”, a declarat președintele.

