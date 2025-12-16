Nicușor Dan: Modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale și pentru Romarm

Șeful statului s-a întâlnit marți cu două organizații finlandeze din domeniul cercetării și apărării.

Nicușor Dan a vizitat Centrul de Cercetare Tehnică/VTT din orașul Espoo, una din cele mai importante instituții europene de profil, care colaborează cu parteneri români în proiecte finanțate de Uniunea Europeană, vizând mineritul, industria alimentară, managementul deșeurilor sau silvicultura.

„Unele dintre universitățile și firmele colaboratoare ale VTT, care oferă produse și soluții cu dublă utilizare, sunt deja în legătură cu omologi din România pentru a dezvolta proiecte în comun. Este un bun exemplu de cum putem folosi eficient diplomația pentru a genera rezultate economice pozitive”, susține Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

El a avut o discuție și cu reprezentanții PIA, o organizație care reunește companii din industria finlandeză de apărare.

„Experiența Finlandei oferă repere relevante pentru revitalizarea industriei de apărare, în vederea creării de locuri de muncă bine plătite, atragerii de investiții în tehnologii de vârf, consolidării cooperării industriale în interiorul UE și creșterii exporturilor. Modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale și pentru Romarm”, adaugă președintele.

Conform acestuia, anul viitor va fi organizată la București sau Helsinki o întâlnire comună în care vor fi explorate posibile parteneriate între companiile finlandeze și cele românești din această industrie.