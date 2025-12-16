Prima pagină » Politic » Fifor: Cerem și astăzi, fără echivoc, evaluarea împreună cu revocarea ministrei USR a Mediului

Fifor: Cerem și astăzi, fără echivoc, evaluarea împreună cu revocarea ministrei USR a Mediului

Deputatul PSD Mihai Fifor spune că votul pentru moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu nu a produs niciun efect, în afară de „tăcere”. Așa că PSD cere și marți, fără echivoc, evaluarea și revocarea ministrei USR a Mediului.
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Laura Buciu
16 dec. 2025, 15:05, Politic

„O evaluare a activității ministrei Diana Buzoianu. Atât a cerut PSD premierului înainte de votul pentru moțiunea simplă. Rezultatul? Tăcere. Mai mult decât atât, premierul însuși a mers în Senat pentru a se asigura că protejata sa își păstrează scaunul, în ciuda unui dezastru care a lăsat peste 120.000 de oameni fără apă. Cerem și astăzi, fără echivoc, această evaluare împreună cu revocarea ministrei USR a Mediului. Acordul Politic al Coaliției este limpede: miniștrii pot fi evaluați și revocați în situații grave, iar cazul Paltinu este un exemplu-școală de eșec administrativ, neglijență și iresponsabilitate”, spune Fifor, pe Facebook.

Acesta adaugă că PSD nu poate accepta „să ne prefacem că nu vedem realitatea – peste 120.000 de oameni stau la coadă cu bidoanele pentru apă, în timp ce nimeni nu răspunde politic pentru o gestionare catastrofală a unei operațiuni aflate în responsabilitatea directă a Ministerului Mediului”.

„Aceasta nu mai este doar problema unei ministre sau a USR. Este o problemă care apasă asupra întregului Guvern și asupra întregii Coaliții. Refuzul de a discuta evaluarea și revocarea ministrei Buzoianu transmite un mesaj extrem de periculos: că incompetența, neglijența și lipsa de responsabilitate sunt tolerate la nivel guvernamental. După adoptarea moțiunii simple, continuarea acestui refuz devine de neînțeles și profund nociv pentru credibilitatea actului de guvernare.
În acest context, aroganța și tupeul ministrei Buzoianu de a deturna discuția prin invocarea așa-numitei „reforme a Romsilva” este nu doar cinică, ci și profund manipulatoare. Restructurarea Romsilva nu are nicio legătură cu dezastrul de la Paltinu și nu poate fi folosită drept perdea de fum pentru a ascunde prostia, incompetența și neglijența cu care ministra a gestionat o situație critică. Indiferent ce intenții declarative are doamna Buzoianu în privința Romsilva, acestea nu șterg și nu diminuează cu nimic răspunderea sa politică pentru o catastrofă care a afectat viața a peste 120.000 de oameni”, mai spune deputatul PSD.

Mihai Fifor adaugă că USR trebuie să înceteze „aceste manevre de manipulare a opiniei publice” și să răspundă onest la o întrebare simplă: „de ce continuă să o susțină pe ministra Buzoianu după un eșec de asemenea proporții? De ce se încăpățânează să o mențină în funcție, în loc să își asume responsabilitatea politică față de oamenii care stau la coadă cu bidoanele pentru apă și care plătesc direct prețul incompetenței guvernamentale?”.

Senatul a adoptat, luni, moțiunea simplă „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”, inițiată de AUR. Au votat „pentru” 74 de senatori, 43 contra, iar un senator s-a abținut.

 

