Traderul care a provocat prăbușirea pieței de energie din Finlanda va fi amendat

Compania suedeză Kinect Energy Sweden AB va fi amendată în Finlanda pentru eroarea de tranzacționare care a destabilizat grav piața de electricitate în noiembrie 2023. Într-o licitație orară pe piața pentru ziua următoare, traderul de energie a introdus din greșeală o ofertă prin care se angaja să vândă „echivalentul a aproximativ jumătate din consumul total al Finlandei”. Ulterior, Kinect a fost nevoită să intervină pe piață pentru a-și corecta poziția.

Finlandezii au primit energie gratuită

Potrivit Autorității finlandeze pentru Energie, firma „a acționat cu neglijență prin transmiterea unui ordin eronat pe piața de energie electrică pentru ziua următoare”. Consecințele au fost deosebit de grave. Prețul mediu al energiei în zona de ofertare a Finlandei a scăzut la minus 203,4 euro pe megawatt-oră, iar timp de 10 ore a atins nivelul minim de minus 500 de euro.

Ca urmare a prețurilor negative, unii consumatori au primit energie electrică gratuit. Situația a determinat autoritățile să ceară populației să nu își modifice comportamentul de consum, pentru a proteja stabilitatea rețelei electrice.

Efecte în lanț dincolo de Finlanda

Regulatorul finlandez va propune Curții Pieței, instanța specializată în litigii economice, aplicarea unei amenzi, care poate ajunge până la 10% din veniturile companiei. „Vom audia compania înainte de a stabili valoarea exactă a sancțiunii”, a precizat Antti Paananen, director general adjunct pentru piețele de electricitate și gaze al Autorității Finlandeze pentru Energie.

Eroarea nu a afectat doar Finlanda, ci și piețele din regiune, „rețelele fiind strâns interconectate”.