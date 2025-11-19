Benzinăriile Teboil din Finlanda se închid pe fondul sancțiunilor americane împotriva companiei mama Lukoil

Printr-un comunicat de presă, Teboil a informat miercuri că stațiile sale de carburanți își vor înceta activitatea în mai multe etape, odată cu vânzarea ultimelor cantități de combustibil disponibile, notează Reuters.

Compania operează aproximativ o cincime din benzinării totale din Finlanda, mai exact 430 din totalul celor 2.250.

Decizia vine ca efect direct al sancțiunilor impuse de SUA asupra companiilor petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, acuzând că autoritățile de la Moscova tergiversează procesul de încheiere a Războiului din Ucraina.

Vineri, administrația Trump a aprobat vineri discuțiile dintre potențiali cumpărători și Lukoil privind achiziția activelor companiei din afara Rusiei, compania Teboil precizând că se așteaptă ca Lukoil să vândă lanțul, ca parte a procesului mai amplu de cedare a activelor externe.

În urma impunerii sancțiunilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară din Finlanda a avertizat instituțiile financiare locale să manifeste prudență în relațiile cu Lukoil și cu firmele deținute direct sau indirect de aceasta.