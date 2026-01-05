BNR: Rezervele valutare au scăzut la sfârșit de an, dar sunt mai mari față de finalul lui 2024

La 31 decembrie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 64.800 milioane euro, față de 65.408 milioane euro la 30 noiembrie 2025. Totuși, nivelul este mai mare față de cel de la 31 decembrie 2024, de 62.135 milioane euro