Anunțul Guvernului: Economia României a reintrat pe traiectorie ascendentă în a doua parte a lui 2025

Guvernul României anunță că economia a revenit pe creștere în a doua jumătate a anului 2025, după un început de an caracterizat drept moderat. Potrivit Executivului, dinamica PIB s-a accelerat, iar trimestrul al treilea a înregistrat o evoluție solidă, susținută de valoarea adăugată reală din economie.
Victor Dan Stephanovici
20 feb. 2026, 13:34, Economic

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Guvernul afirmă că „Economia României a reintrat pe traiectorie ascendentă”, subliniind că ritmul PIB a ajuns la 0,8% în a doua parte a anului 2025.

Potrivit mesajului oficial, „după un început de an moderat, economia a crescut mai puternic în a doua jumătate a lui 2025. Ritmul PIB s-a accelerat la 0,8%, iar trimestrul III a avut o dinamică solidă, bazată pe valoare adăugată reală în economie”.

Anunțul vine într-un moment în care economia României a traversat o perioadă de încetinire. Aceasta a avut loc pe fondul presiunilor inflaționiste, al consolidării fiscale și al evoluțiilor economice din zona euro. În primele luni ale anului 2025, creșterea a fost modestă, însă datele din a doua jumătate a anului indică o revenire.

