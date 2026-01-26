Prima pagină » Politic » Petrișor Peiu (AUR): România înregistrează cea mai mare creștere a datoriei guvernamentale din UE

România a avut, în trimestrul III din 2025, cea mai mare creștere a datoriei guvernamentale din întreaga Uniune Europeană, raportată la trimestrul III din 2024, potrivit datelor Eurostat citate de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Informațiile au fost publicate pe site-ul oficial al partidului AUR.
Petrișor Peiu (AUR): România înregistrează cea mai mare creștere a datoriei guvernamentale din UE
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Victor Dan Stephanovici
26 ian. 2026, 09:07, Economic

Potrivit declarațiilor lui Petrișor Peiu, România a înregistrat o creștere a datoriei guvernamentale de 5,5% din PIB, cea mai ridicată din Uniunea Europeană pentru perioada trecută în analiză.

„România are cea mai mare creștere a datoriei guvernamentale din întreaga Uniune Europeană în trimestrul III din 2025 față de trimestrul III din 2024: 5,5% din PIB”, a declarat Petrișor Peiu.

Comparațiile făcute de Petrișor Peiu

Liderul senatorilor AUR a pus în context aceste cifre, comparând nivelul îndatorării cu principalele cheltuieli publice ale statului:

„România cheltuiește, într-un an, 3,3% din PIB pentru educație, dar face datorii suplimentare de 5,5% din PIB.”

„România cheltuiește, într-un an, în jur de 5,6% din PIB pentru sănătate, dar face datorii suplimentare de 5,5% din PIB.”

Peiu a atras atenția și asupra costurilor viitoare ale împrumuturilor actuale:

„Fiecare miliard de euro împrumutat acum se va dubla în următorii 10 ani, din cauza dobânzilor.”

„La datoria publică pe care o avem azi (cam 61% din PIB), numai dobânzile plătite anual reprezintă 3% din PIB.”

Angajamente pentru cheltuieli militare

În declarațiile sale, liderul AUR a menționat și angajamentele recente ale guvernului:

„România tocmai ce s-a angajat să își crească cheltuielile pentru înarmare la 5% din PIB.”

„Guvernul PSD PNL USR UDMR tocmai a mai luat un împrumut de peste 4% din PIB pentru a cumpăra armament din Franța și Germania.”

În final, Petrișor Peiu a formulat mai multe întrebări legate de sustenabilitatea modelului economic actual:

„Cum poate avansa o țară care cheltuie pentru educație la fel de mult ca pentru plata dobânzilor la niște împrumuturi obscen de mari?

Cum poate avansa o țară care are creștere economică sub 1% din PIB, dar creștere de datorie de 5,5% din PIB?

Cum poate avansa o țară care își propune să cheltuiască pentru armament învechit mai mult decât pentru educație?”

