Petrișor Peiu acuză CE: Gazul din UE, de șase ori mai scump decât în SUA

Liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, acuză Comisia Europeană de nepricepere în gestionarea politicilor energetice.

Senatorul susține că, după izbucnirea conflictului din Iran, gazul din UE a ajuns să fie de aproape șase ori mai scump decât cel din SUA, afectând direct industriile dependente de gaze.

„Evoluția din ultima săptămână a prețului gazului american: de la un minim de 2,77 dolari/MMBTU (echivalent cu 8,12 euro/MWh) la un maxim de 3,17 dolari/MMBTU (echivalent cu 9,28 euro/MWh)

Evoluția prețului gazului european în ultima săptămână: de la un minim de 29,3 euro/MWh la un maxim abrupt de 62,76 euro/MWh și acum o stabilizare la 53,59 euro/MWh . Și mai simplu: înainte de războiul din Iran, gazul era de trei ori și jumătate mai scump în UE decât în SUA. Acum este de aproape șase ori mai scump”, a declarat Petrișor Peiu.

El arată care sunt industriile în care se consumă cel mai mult gaz în UE: industria chimică/petrochimică (32%), ciment, sticlă și ceramică (13%), industria alimentară (13%), rafinarea petrolului (8%), industria metalurgică (7%), industria hârtiei și cartonului (7%). Plus încălzirea populației.

„Oare de câte ori ar trebui să fie gazul mai scump în UE decât în SUA pentru a putea să priceapă și Comisia Europeană ceva din economie și competitivitate?”, a mai declarat liderul senatorilor AUR.