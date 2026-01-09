Prima pagină » Politic » Reacția lui Petrișor Peiu, după votul României în favoarea acordului UE-Mercosur: „o lovitură devastatoare pentru fermierii români”

Reacția lui Petrișor Peiu, după votul României în favoarea acordului UE-Mercosur: „o lovitură devastatoare pentru fermierii români”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat votul României în favoarea semnării acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur, afirmând că reprezintă „o lovitură devastatoare pentru fermierii români și cei din alte state UE”.
Reacția lui Petrișor Peiu, după votul României în favoarea acordului UE-Mercosur: „o lovitură devastatoare pentru fermierii români”
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
09 ian. 2026, 20:40, Politic

„Acordul promovează exporturile statelor industriale din UE pe piața Mercosur, în schimb este o lovitură devastatoare pentru fermierii români și cei din alte state UE, care nu vor putea rezista concurenței neloiale a produselor agricole din statele Mercosur, care vor intra liber pe piața UE”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Peiu: „regimul Dan-Bolojan a acționat împotriva intereselor românești

Petrișor Peiu a afirmat că votul României a fost decisiv pentru adoptarea acordului cu Mercosur.

„Actul de trădare națională al regimului Dan-Bolojan este cu atât mai deplorabil cu cât fără votul României s-ar fi întrunit minoritatea de blocaj și semnarea acordului ar fi fost respinsă. Ambasadorul României ar fi trebuit măcar să se abțină”, a spus parlamentarul AUR.

Peiu a susținut că decizia a fost luată fără un mandat național și fără consultarea actorilor afectați.

Faptul că regimul Dan-Bolojan a acționat împotriva intereselor românești și în lipsa unui mandat național este evident, din moment ce nu a existat consultare publică, asociațiile fermierilor români s-au pronunțat împotriva semnării acordului, iar ministrul român al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu a informat că nu a semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la semnarea Acordului UE-Mercosur”, a adăugat Peiu.

Liderul senatorilor AUR a legat votul României de poziția Franței

„Este umilitor pentru demnitatea noastră națională faptul că sub conducerea lui Nicușor Dan România a acționat împotriva interesului său național ca o unealtă a Franței, în interesul politic al președintelui francez Emmanuel Macron. Este de notorietate faptul că președintele Macron susține acordul globalist cu Mercosur, însă a ales să pretindă că se opune la Consiliul European, pentru a-și salva poziția în Franța, amenințată de contestatarii Mercosur. Însă președintele Macron și-a permis să mimeze cu perfidie opoziția, știind că se bazează pe votul României pentru a se întruni majoritatea calificată necesară aprobării acordului Mercosur”, susține Petrișor Peiu.

Acordul comercial între Uniunea Europeană și blocul Mercosur a fost aprobat vineri de statele membre ale UE, după peste 25 de ani de negocieri și discuții intense, printr-o majoritate calificată de 21 de voturi pentru din totalul de 27 de țări membre. 

Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria și-au exprimat opoziția, în timp ce Belgia s-a abținut de la vot.

Recomandarea video

Ce se știe despre racheta hipersonică Oreșnik, lansată de Rusia împotriva Ucrainei
G4Media
Meseria respectabilă de pe vremea lui Ceaușescu, dar care a dispărut de tot în România în 2026
Gandul
S-a aflat cauza reală a morții lui Gabriel din Buzău. Ce i-a curmat viața, de fapt. Familia se pregătește de înmormântare
Cancan
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport
Cât cheltuie România pentru mâncarea și confortul deținuților. Administrația Penitenciarelor a cumpărat inclusiv piepteni de 20.000 de euro, dar și teste de sarcină și prezervative cu arome de banane
Libertatea
Cine va încasa a 13-a pensie! Când o primesc pensionarii din România și cine este eligibil
CSID
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor