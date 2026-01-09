Reacția lui Petrișor Peiu, după votul României în favoarea acordului UE-Mercosur: „o lovitură devastatoare pentru fermierii români”

„Acordul promovează exporturile statelor industriale din UE pe piața Mercosur, în schimb este o lovitură devastatoare pentru fermierii români și cei din alte state UE, care nu vor putea rezista concurenței neloiale a produselor agricole din statele Mercosur, care vor intra liber pe piața UE”, a declarat liderul senatorilor AUR.

Peiu: „regimul Dan-Bolojan a ac ționat împotriva intereselor române ști ”

Petrișor Peiu a afirmat că votul României a fost decisiv pentru adoptarea acordului cu Mercosur.

„Actul de trădare națională al regimului Dan-Bolojan este cu atât mai deplorabil cu cât fără votul României s-ar fi întrunit minoritatea de blocaj și semnarea acordului ar fi fost respinsă. Ambasadorul României ar fi trebuit măcar să se abțină”, a spus parlamentarul AUR.

Peiu a susținut că decizia a fost luată fără un mandat național și fără consultarea actorilor afectați.

„ Faptul că regimul Dan-Bolojan a acționat împotriva intereselor românești și în lipsa unui mandat național este evident, din moment ce nu a existat consultare publică, asociațiile fermierilor români s-au pronunțat împotriva semnării acordului, iar ministrul român al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu a informat că nu a semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la semnarea Acordului UE-Mercosur”, a adăugat Peiu.

Liderul senatorilor AUR a legat votul României de poziția Franței

„Este umilitor pentru demnitatea noastră națională faptul că sub conducerea lui Nicușor Dan România a acționat împotriva interesului său național ca o unealtă a Franței, în interesul politic al președintelui francez Emmanuel Macron. Este de notorietate faptul că președintele Macron susține acordul globalist cu Mercosur, însă a ales să pretindă că se opune la Consiliul European, pentru a-și salva poziția în Franța, amenințată de contestatarii Mercosur. Însă președintele Macron și-a permis să mimeze cu perfidie opoziția, știind că se bazează pe votul României pentru a se întruni majoritatea calificată necesară aprobării acordului Mercosur”, susține Petrișor Peiu.

Acordul comercial între Uniunea Europeană și blocul Mercosur a fost aprobat vineri de statele membre ale UE, după peste 25 de ani de negocieri și discuții intense, printr-o majoritate calificată de 21 de voturi pentru din totalul de 27 de țări membre.

Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria și-au exprimat opoziția, în timp ce Belgia s-a abținut de la vot.