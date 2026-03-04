Drulă, despre referendumul în București: PSD și PNL au blocat-o la Senat, acum vine la Camera Deputaților

Drulă susține că proiectul de lege, realizat în colaborare cu Nicușor Dan, reprezintă singura cale prin care bugetul Capitalei poate deveni predictibil.

„La Senat, ca primă cameră, este un subiect cum nu se poate mai actual, pentru că chiar astăzi, înțeleg, în ședința de coaliție s-a discutat foarte mult despre bugetul Bucureștiului. Această lege, discutată la vremea respectivă și cu președintele Nicușor Dan, cel care a inițiat referendumul votat covărșitor de bucureșteni, este soluția structurală pentru problema bugetului Bucureștiului. Odată votată această lege de Parlamentul României, nu mai avem această veșnică târguială anuală, pe care o vedem și în aceste zile, în care se mai ciupesc 14% sau 2% sau 3% și, în funcție de cine este la putere la guvern, se dă mai mult la sectoare, mai mult la municipiu”, a declarat, miercuri, Drulă.

„Legea transpune voința bucureștenilor”

Deputatul a explicat parcursul legislativ de la Senat, unde proiectul nu a beneficiat de un raport din partea comisiilor de specialitate, fiind adoptat fără vot prin expirarea termenului legal.

„Această lege a fost adoptată în prima cameră tacit, adică plenul Senatului nu s-a pronunțat asupra ei, comisiile de specialitate, comisiile raportoare nu s-au pronunțat asupra acestei legi, a expirat termenul acela de 60 de zile și legea a trecut fără să fie votată. (…) Din păcate, atât PSD cât și PNL nu au dorit dezbaterea acestei legi la Senat, ceea ce ridică niște semne de întrebare, mai ales că nou alesul primar al Bucureștiului este din partea PNL și, repet, această lege transpune exact voința bucureștenilor, ca banii bucureștenilor, impozitul pe venit, taxele locale, să revină într-un singur buget global, municipal, cu subdiviziuni pentru activitățile de la sectoare”.

Acesta a făcut un apel către partidele aflate la guvernare pentru a debloca proiectul în Camera Deputaților.

„Acum legea vine la Camera Deputaților și fac un apel și la PSD și la PNL să o punem în dezbatere de urgență, să o votăm astfel încât această problemă într-adevăr mare a bugetului bucureștenilor să fie rezolvată o dată și pentru totdeauna în mod structural și să nu mai avem acest tip de târguială. Înțeleg că s-a discutat o oră și jumătate astăzi în ședința de coaliție, mai dăm și mie un pic, uite taxa asta nu o aplicăm la București, pe cealaltă o aplicăm, nu e în regulă așa. Nu e în regulă că, dacă primarul e mai simpatic sau mai antipatic, Guvernul să decidă asupra banilor bucureștenilor, așa cum Iașul, Clujul, Timișoara își primesc anual, predictibil, în anumite limite, banii cu care contribuie cetățenii de acolo, așa trebuie să facă și Bucureștiul și reprezentanții bucureștenilor să decidă asupra destinațiilor”, a conchis Drulă.