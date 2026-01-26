Prima pagină » Știri externe » Rutte respinge ideea unei armate europene separate de NATO: „Continuați să visați”

Rutte respinge ideea unei armate europene separate de NATO: „Continuați să visați”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a respins luni apelurile venite din partea unor politicieni europeni pentru crearea unei armate europene separate de Alianța Nord-Atlantică, pe fondul îndoielilor legate de angajamentul lui Donald Trump față de securitatea Europei, îndoieli amplificate de tensiunile recente privind Groenlanda.
Rutte respinge ideea unei armate europene separate de NATO: „Continuați să visați”
Gabriel Negreanu
26 ian. 2026, 21:22, Știri externe

Într-un discurs susținut în Parlamentul European, la Bruxelles, Rutte le-a transmis susținătorilor unui astfel de proiect să „continue să viseze”, avertizând că o forță europeană în afara NATO ar crea duplicări, ar complica arhitectura de apărare și, în cele din urmă, ar slăbi capacitățile militare ale Europei.

„Cred că va fi multă duplicare și vă urez noroc dacă vreți să faceți asta, pentru că trebuie să găsiți bărbații și femeile în uniformă — ei sunt deja prinși în ce se întâmplă”, a spus Rutte. „Va face lucrurile mai complicate. Cred că Putin va iubi asta. Așa că mai gândiți-vă”, a adăugat Rutte.

Șeful NATO a susținut că președintele rus Vladimir Putin „ar iubi” un asemenea scenariu tocmai pentru că ar întinde resursele armate ale statelor europene și le-ar face mai vulnerabile. În același timp, Rutte a insistat că SUA rămân „puternic angajate” în NATO, în ciuda incertitudinii generate de cererile lui Trump, inclusiv presiunile ca Danemarca, stat membru NATO, să cedeze controlul asupra Groenlandei.

Ideea unui armate europene a câștigat popularitate

Declarațiile vin după ce, în ultimele săptămâni, ministrul spaniol de Externe, Jose Manuel Albares, și comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, au vorbit despre perspectiva unei forțe europene. Fără a se referi direct la aceste propuneri, Rutte a subliniat că Europa trebuie, într-adevăr, să își asume mai multă responsabilitate pentru propria securitate – așa cum cere Trump- însă „în cadrul alianței transatlantice”.

În final, secretarul general al NATO a avertizat și asupra costurilor: dacă Europa ar dori „să meargă singură”, cheltuielile ar depăși semnificativ pragul de 5% din PIB pe care statele NATO au convenit să îl aloce apărării și investițiilor conexe.

„Trebuie să vă construiți propria capacitate nucleară, asta costă miliarde și miliarde de euro. Veți pierde, în acel scenariu… garantul suprem al libertății noastre, care este umbrela nucleară a SUA. Așa că, hei, mult noroc”, a concluzionat Rutte.

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Pensii cu 628 lei mai mari pentru pensionarii din aceste orașe din România. Avem lista completă
Gandul
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de 39 de ani
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport
Soldații pe care Trump voia să-i trimită în Groenlanda s-au făcut de râs la un exercițiu NATO în Arctica: „Finlandezii au fost rugați să-i menajeze!”
Libertatea
Se dau bani pentru românii care nu își pot plăti facturile. Cine poate primi sprijin în 2026?
CSID
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Promotor