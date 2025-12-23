Cercetătorii au descoperit de ce finlandezii trăiesc mai mult

Este vorba despre saună, disponibilă în marea majoritate a locuințelor din Finlanda.

Finlandezii se bucură de ea practic în fiecare zi, această rutină dovedindu-se a fi o formă de prelungire a vieții.

Sauna completează dieta și exercițiile fizice

Beneficiile saunei sunt larg cunoscute, deși puțini oameni știu că această practică completează, practic, dieta, odihna și exercițiile fizice pentru o viață lungă și în bune condiții de sănătate.

Saúl Sánchez, nutriționist și sportiv, confirmă acest fapt, care a fost demonstrat cu dovezi științifice. Un studiu publicat în BMC Medicine, citat de Men’s Health, concluzionează că sauna poate contribui la reducerea riscului de deces din orice cauză cu până la 40% în contextul unui stil de viață sănătos.

Studiu pe 2.000 de persoane timp de 20 de ani

„Timp de 20 de ani, cercetătorii finlandezi au urmărit peste 2.000 de persoane pentru a înțelege cum afectează saunele longevitatea. Ei au observat că cei care mergeau la saună de mai multe ori pe săptămână aveau o mortalitate semnificativ mai mică în următorii 15 ani, indiferent de nivelul lor socioeconomic”, afirmă nutriționistul și expertul în jiu-jitsu brazilian.

Mai precis, studiul indică faptul că riscul general de mortalitate a scăzut cu 40% în rândul celor care foloseau sauna între 4 și 7 zile pe săptămână. Și cei care o foloseau 2-3 zile pe săptămână au înregistrat beneficii semnificative: un risc de deces cu 24% mai mic.

De ce sauna ajută la reducerea riscului de deces

Cercetătorii emit ipoteza că saunele finlandeze încetinesc în general îmbătrânirea la nivel celular și cardiovascular.

În general, rezultatele studiului sugerează că a existat un risc mai mic de:

Mortalitate în general

Boli cardiace

Disfuncții vasculare

Demență

Boala Alzheimer

Moarte subită

Inflamație

Stres

Pe lângă reducerea riscului de a suferi de toate aceste probleme, s-a demonstrat că utilizarea frecventă a saunei duce la îmbunătățirea somnului, o recuperare mai bună după antrenament și o creștere a producției de endorfine.

Sauna „poate fi un instrument puternic pentru creșterea longevității”, afirmă expertul Saúl Sánchez. Trebuie să se țină cont întotdeauna de faptul că este vorba de o completare, care trebuie adăugată la alte obiceiuri sănătoase tradiționale. Nu trebuie uitată practicarea exercițiilor fizice zilnice, o dietă sănătoasă și obiceiuri bune de somn și odihnă.