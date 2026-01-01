Navă cu legături rusești, reținută după avarierea unui cablu submarin strategic între Estonia și Finlanda

O navă de marfă cu legături indirecte cu Rusia a fost reținută miercuri de autoritățile finlandeze, în cadrul unei anchete penale privind avarierea unui cablu de comunicații submarin dintre Estonia și Finlanda. Incidentul ridică noi semne de întrebare privind securitatea infrastructurii critice din regiune.

Cablu submarin avariat

Potrivit site-ului de monitorizare MarineTraffic, citat de postul public estonian ERR News, nava Fitburg a fost oprită miercuri în Golful Finlandei, în legătură cu avarierea cablului submarin. Vasul este deținut de Fitburg Shipping Co Ltd și administrat de compania turcă Albros Shipping & Trading Ltd, una dintre cele mai mari firme de transport maritim din Turcia.

Grup cu operațiuni pe rute rusești

Albros este controlată majoritar de omul de afaceri Raim Alekperov, considerat o figură influentă în transportul maritim dintre Turcia și Rusia. Compania operează zeci de nave pe piețele rusă, azeră și turcă și are inclusiv o filială la Sankt Petersburg.

Deși nava Fitburg este înregistrată sub pavilion Saint Vincent și Grenadine, mai multe vase ale grupului Albros au navigat în trecut sub pavilion rusesc și cu echipaje ruse.

Ancheta pornește de la o ancoră coborâtă

Ministerul Justiției și Afacerilor Digitale din Estonia a anunțat că operatorul de telecomunicații Elisa a detectat avarierea cablului Estonia – Finlanda cu puțin înainte de ora 5.00 dimineața, în zona economică exclusivă a Estoniei. Se crede că nava și-a folosit ancora pentru a deteriora cablul submarin operat de Elisa.

În acel moment, o navă se deplasa din zona economică exclusivă estoniană spre cea finlandeză, fiind interceptată de Paza de Coastă a Finlandei.

Radiodifuzorul public finlandez Yle a relatat că poliția a identificat vasul suspect drept Fitburg și a preluat controlul asupra acestuia într-o operațiune comună, cu sprijin aerian. La momentul reținerii, lanțul ancorei navei se afla în apă, un detaliu considerat relevant pentru anchetă.

Tipar similar altor incidente

Șeful Biroului Național de Investigații din Finlanda, Risto Lohi, a confirmat că au fost efectuate proceduri de cercetare la bordul navei. „Echipajul a cooperat pe deplin cu autoritățile”, a declarat Lohi, precizând că la bord se aflau cetățeni ruși, georgieni, azeri și kazahi.

Oficialul finlandez a subliniat că ancheta este într-un stadiu incipient, dar a admis că incidentul seamănă cu alte avarii recente ale cablurilor din Golful Finlandei. „Elementul comun este că navele au venit din direcția Rusiei și a fost implicată o ancoră coborâtă”, a spus Lohi.

Infracțiuni investigate

În prezent, ancheta vizează posibile infracțiuni precum perturbarea gravă a comunicațiilor, distrugerea de bunuri și tentativă de distrugere. Nava Fitburg a fost escortată în portul Kantvik, la vest de Helsinki, unde miercuri seara polițiști înarmați au ridicat mai multe obiecte de la bord, într-o operațiune descrisă ca fiind calmă și controlată.