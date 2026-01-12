Finlanda a ridicat sechestrul asupra navei suspectate de avarierea unui cablu în Marea Baltică

Nava Fitburg părăsește luni apele finlandeze, după ce măsurile de anchetă penală desfășurate de poliția din Finlanda și Estonia au ajuns într-un stadiu în care vasul nu mai trebuie reținut, a precizat poliția finlandeză, potrivit Bloomberg.

Incidentul a avut loc în noaptea de Revelion, când operatorul de telecomunicații Elisa Oyj a detectat o defecțiune la un cablu dintre Helsinki și Tallinn. Autoritățile finlandeze au preluat controlul navei și au adus-o într-un port de pe coasta de sud.

Un membru al echipajului a fost plasat duminică în arest preventiv până la proces, iar alți membri ai echipajului se află în continuare sub interdicție de călătorie, au precizat polițiștii.

Nava Fitburg se deplasa din Rusia spre Israel.

După invazia Rusiei în Ucraina din 2022, în Marea Baltică s-au înregistrat mai multe avarii la cabluri submarine. În mai multe cazuri, daunele au fost provocate de nave care și-au târât ancorele pe fundul mării.