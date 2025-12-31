Poliția finlandeză a confiscat o navă cargo suspectată că ar fi deteriorat un cablu din Marea Baltică

Autoritățile finlandeze suspectează că nava ar fi provocat avarii la un cablu de telecomunicații care leagă Helsinki de Tallinn, capitala Estoniei, potrivit Sky News.

„Autoritățile finlandeze au preluat controlul navei în cadrul unei operațiuni comune”, potrivit poliției.

Potrivit datelor oferite de un purtător de cuvânt al poliției, nava Fitburg naviga sub pavilionul Saint Vincent și Grenadine.

Nava a ridicat ancora din mare, fiind dirijată apoi către apele teritoriale finlandeze, potrivit autorităților finlandeze.

Cablul afectat aparține grupului finlandez de telecomunicații Elisa.

„În acest stadiu, poliția investighează incidentul ca fiind o infracțiune de distrugere agravată, tentativă de distrugere agravată și interferență agravată cu telecomunicațiile”, au declarat reprezentanții poliției finlandeze.

Incidentul nu este unul singular

Opt state membre ale NATO au deschidere la Marea Baltică, care se învecinează cu Rusia. Este vorba despre Danemarca, Germania, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finalnda și Suedia. Încă de la începutul războiului din Ucraina, aceste state se află în alertă, în urma unei serii de întreruperi ale cablurilor electrice, legăturilor de telecomunicații și conductelor de gaz care traversează fundul mării, de o adâncime ceva mai scăzută.