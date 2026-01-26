Finlanda înființează un centru de supraveghere maritimă pentru infrastructura submarină

Potrivit anunțului dat, luni, scopul centrului de supraveghere maritimă este protecția infrastructurii submarine critice din Golful Finlandei, notează Reuters.

„Autoritățile competente trebuie să aibă capacitatea și autoritatea de a interveni în situații care apar în marea teritorială și în zona economică exclusivă”, se arată într-o declarație publicată de Paza de Frontieră a Finlandei.

Regiunea Mării Baltice se află în stare de alertă, în urma unei serii de atacuri asupra cablurilor electrice submarine, legăturilor de telecomunicații, dar și a conductelor de gaz. Aceste atacuri asupra infrastructurii s-au amplificat odată cu începerea războiului din Ucraina, iar NATO și-a intensificat prezența în Marea Baltică cu fregate, avioane și drone navale.

Reamintim că, la începutul lunii ianuarie, NATO a decis trimiterea a 10 nave militare în Marea Baltică, care au fost poziționate în apropierea cablurilor de energie pentru a descuraja tentativele de sabotaj.

La sfârșitul anului trecut, Poliția Finlandei a confiscat un cargobot care circula sub pavilionul unei țări din Caraibe, despre care se bănuia că ar fi avariat un cablu submarin. Nava se deplasa dinspre Rusia spre Israel. Ulterior, Finlanda a ridicat sechestrul asupra navei.