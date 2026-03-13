Specia care ar putea domina planeta și construi civilizații dacă oamenii ar dispărea

Omenirea va dispărea într-o zi; aceasta este teoria pe care o dezvoltă mii de oameni de știință atunci când analizează schimbările climatice sau pandemiile. Dar ce va rămâne după aceea? Există sute de filme science fiction în care roboții sau chiar primatele sunt prezentați drept succesorii speciei umane. Totuși, realitatea ar putea fi diferită: singurul animal care pare să aibă capacitatea de a se organiza în civilizații asemănătoare cu a noastră trăiește pe fundul oceanelor, notează 20minutos.

Această idee este susținută de Tim Coulson, cercetător la Universitatea Oxford, care afirmă că în mod special caracatițele ar putea deveni candidați surprinzători pentru a prospera într-o lume fără oameni. Coulson dezvoltă această ipoteză în cartea sa „The Universal History of Us”, unde analizează evoluția și rolul inteligenței în supraviețuirea speciilor.

Potrivit explicației sale, primatele, tocmai pentru că sunt foarte apropiate de oameni din punct de vedere evolutiv, împărtășesc multe dintre slăbiciunile noastre biologice și ecologice. Dacă oamenii ar dispărea, este foarte probabil ca și ele să dispară.

Inteligența caracatițelor

Caracatițele fac parte din grupul cefalopodelor și sunt animale extrem de inteligente. Numeroase studii științifice au arătat că aceste animale pot rezolva probleme complexe, pot deschide recipiente, pot evada din spații închise și chiar pot folosi obiecte din mediul lor ca instrumente, abilități foarte rare la animalele nevertebrate.

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale acestor animale este sistemul lor nervos. Spre deosebire de vertebrate, creierul caracatițelor nu este concentrat într-o singură zonă a corpului. Neuronii lor sunt distribuiți în tentacule, ceea ce permite fiecărui braț să proceseze informații în mod autonom. Această organizare neurologică le oferă capacitatea de a manipula obiecte și de a reacționa rapid la diferite tipuri de stimuli.

În plus, caracatițele trăiesc în ecosisteme marine foarte variate. Ele pot fi întâlnite atât în ape costiere puțin adânci, cât și în zone oceanice aproape abisale. Această versatilitate reprezintă un avantaj important într-un scenariu în care condițiile planetei s-ar schimba radical după dispariția oamenilor.

Ar putea caracatițele să construiască civilizații?

Coulson susține că, în decursul a mii sau chiar milioane de ani, caracatițele ar putea dezvolta forme complexe de organizare socială. Deși în prezent sunt animale solitare, cercetătorul nu exclude posibilitatea ca evoluția să favorizeze comportamente cooperative dacă acestea ar crește șansele de supraviețuire. Într-un scenariu ipotetic, acest lucru ar putea duce la apariția unor comunități de cefalopode cu structuri sociale în ocean.

Totuși, această teorie are și limitări importante. Una dintre principalele probleme este durata scurtă de viață a caracatițelor. Multe specii trăiesc doar între unu și trei ani, ceea ce face dificilă transmiterea cunoștințelor între generații. Spre deosebire de oameni sau de alte animale longevive, acumularea și păstrarea experienței este mult mai limitată.

Un alt obstacol major este dependența lor de mediul acvatic. Caracatițele nu au schelet, iar corpul lor este complet adaptat vieții în apă, ceea ce face extrem de dificilă orice posibilitate de a trăi pe uscat. Deși evoluția poate produce schimbări surprinzătoare pe termen foarte lung, trecerea către un stil de viață terestru ar fi extrem de complicată.