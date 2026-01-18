Țările amenințate de tarifele impuse de Trump asupra Groenlandei „rămân unite”

Conform AFP, răspunsul a fost oferit de Marea Britanie, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Țările de Jos, Norvegia și Suedia.

Țările vizate de amenințarea președintelui american Donald Trump cu impunerea de tarife ca urmare a opoziției lor față de planurile sale privind Groenlanda „vor rămâne unite” în răspunsul lor, au arătat acestea într-o declarație comună duminică.

„Amenințările cu tarife subminează relațiile transatlantice și riscă să ducă la o spirală descendentă periculoasă”, au declarat Marea Britanie, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Țările de Jos, Norvegia și Suedia.

„Vom continua să rămânem unite și coordonate în răspunsul nostru. Ne angajăm să ne apărăm suveranitatea”, au afirmat acestea.

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Stoere îndeamnă la prudență în legătură cu un război comercial iminent

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Stoere a îndemnat la prudență în legătură cu un război comercial iminent, după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu aplicarea de tarife suplimentare asupra a opt țări europene, inclusiv Norvegia, pentru sprijinul acordat Groenlandei.

„Cred că ar trebui să fim foarte atenți să nu ajungem la un război comercial care să scape de sub control. Nu cred că cineva ar avea de câștigat din asta”, a declarat Stoere pentru postul de televiziune NRK după o conferință de presă.

Uniunea Europeană va riposta dacă amenințările SUA se vor concretiza – prim-ministrul Irlandei

Uniunea Europeană va riposta dacă amenințările SUA cu impunerea de tarife vamale împotriva aliaților europeni în legătură cu Groenlanda se vor concretiza, dar este prematur să se ia în considerare utilizarea „instrumentului anti-coerciune” al blocului, a declarat prim-ministrul Irlandei.

„Ritmul s-a accelerat foarte dramatic, foarte repede. Nu există nicio îndoială că Europa va riposta în mod evident dacă aceste tarife vor fi impuse, iar acest lucru va duce la o situație foarte gravă la nivel global”, a declarat Micheal Martin.

„Evident, trebuie să aibă loc un dialog pentru a preveni acest lucru… Nu intrăm încă în detalii și cred că (instrumentul anti-coerciție) este puțin prematur astăzi, dar, desigur, poate fi pus pe masă”, a adăugat Martin într-un interviu acordat postului național de televiziune RTE.

Ambasadorii celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene se vor reuni duminică pentru o ședință de urgență în care vor discuta amenințarea cu impunerea de taxe vamale a președintelui american Donald Trump.

Cipru, care deține președinția rotativă a UE pentru șase luni, a anunțat sâmbătă seara că a convocat ședința pentru duminică.