Keir Starmer: Marea Britanie nu va ceda în fața lui Donald Trump

Prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, a declarat miercuri că Marea Britanie „nu va ceda” solicitărilor formulate de președintele american Donald Trump în legătură cu Groenlanda.

În tot acest context geopolitic, Donald Trump a făcut mai multe amenințări cu tarife vamale la adresa aliaților NATO.

Keir Starmer, care a încercat să mențină relații bune cu liderul de la Casa Albă după revenirea acestuia la putere anul trecut, a adoptat o poziție puternică față de ambițiile teritoriale ale președintelui american.

„Nu voi ceda, Marea Britanie nu va ceda în ceea ce privește principiile și valorile noastre privind viitorul Groenlandei sub amenințările cu tarife vamale”, a declarat prim-ministrul britanic în cadrul sesiunii săptămânale de întrebări din Parlament, relatează POLITICO.

Starmer a susținut că poziționarea lui Donald Trump privind decizia Regatului Unit de a transfera controlul asupra Insulelor Chagos către Mauritius are ca scop exercitarea de presiuni asupra Londrei în legătură cu poziția sa față de Groenlanda.

Insulele Chagos găzduiesc o bază militară comună britanico-americană la Diego Garcia.

Președintele Statelor Unite a făcut marți dimineață o postare pe platforma Truth Social, unde a descris acordul referitor la Chagos drept un act de „mare stupiditate”.

„Președintele Trump a folosit ieri cuvinte despre Chagos care au fost diferite de cuvintele sale anterioare de bun venit și sprijin când l-am întâlnit la Casa Albă. A folosit aceste cuvinte ieri cu scopul expres de a pune presiune asupra mea și asupra Marii Britanii în legătură cu valorile și principiile mele privind viitorul Groenlandei.”, a spus Starmer.

Premierul britanic, totuși, și-a reafirmat poziția conform căreia viitorul Groenlandei este „doar pentru poporul Groenlandei și Regatul Danemarcei”.

El a declarat miercuri în fața parlamentarilor că amenințările economice lansate de președintele american sunt „complet greșite”.

Keir Starmer a mai anunțat că prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, va efectua joi o vizită în Regatul Unit pentru „discuții bilaterale”.

La rândul său, liderul liberal-democrat Ed Davey, un critic al lui Donald Trump, l-a acuzat pe președintele american că „se comportă ca un șef al crimei [și] conduce o rețea de protecție”.

El a susținut că Starmer ar trebui să adopte o poziție mai fermă, după modelul premierului canadian Mark Carney și al președintelui francez Emmanuel Macron.