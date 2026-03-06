Cum a pierdut Kristi Noem sprijinul lui Trump și funcția sa

Anunțul a fost făcut joi, printr-o postare pe rețelele sociale, în care Trump a precizat că senatorul din Oklahoma, Markwayne Mullin, este alegerea sa pentru a conduce instituția.

Decizia a venit la doar câteva zile după ce Noem a fost interogată dur în Comisia Judiciară a Senatului de senatorul republican John Kennedy, care a pus sub semnul întrebării o campanie publicitară de aproximativ 220 de milioane de dolari realizată de departamentul pe care îl conducea, se arată într-o analiză CNN.

În timpul audierii, Kennedy a insistat să afle dacă președintele a aprobat personal cheltuielile pentru campania publicitară în care Noem apărea frecvent. După mai multe întrebări, aceasta a răspuns afirmativ, sugerând că Trump fusese informat și că își dăduse acordul.

Donald Trump o înlocuiește pe Kristi Noem după divergențe privind campania publicitară

Potrivit unor surse citate de presa americană, răspunsul oferit de Noem a provocat nemulțumirea președintelui. Trump ar fi declarat ulterior că nu fusese informat despre campania publicitară și că nu era mulțumit de modul în care au fost cheltuite fondurile.

După audiere, Trump l-a contactat pe senatorul Kennedy, exprimându-și nemulțumirea față de situație. În aceeași discuție, liderul de la Casa Albă a început să analizeze posibilitatea de a o înlocui pe Noem, sugerând numele senatorului Markwayne Mullin drept succesor.

Decizia finală a fost luată în decurs de câteva zile, iar anunțul oficial a venit înainte ca Mullin să discute chiar și cu familia despre noua funcție.

Un șir de controverse

Înlocuirea lui Kristi Noem nu a fost determinată doar de incidentul din Senat. Surse din administrația americană susțin că demiterea a fost rezultatul unei acumulări de controverse care au afectat imaginea instituției și a administrației.

Printre acestea se numără modul în care a gestionat anumite cazuri violente din Minneapolis, acuzațiile privind o relație nepotrivită cu un colaborator apropiat, utilizarea frecventă a avioanelor executive și tensiunile constante cu alte agenții federale, inclusiv ICE și CBP.

Oficialii de la Casa Albă au afirmat că aceste situații au început să umbrească agenda principală a administrației în domeniul imigrației, una dintre prioritățile politice ale președintelui.

În locul lui Noem, Trump l-a nominalizat pe senatorul republican Markwayne Mullin, un susținător ferm al politicilor dure privind imigrația. Mullin a declarat că prioritatea sa va fi „menținerea securității naționale” și reformarea departamentului pentru a funcționa mai eficient.

Nominalizarea sa urmează să fie confirmată de Senat, iar administrația americană speră ca procesul să se desfășoare rapid.

Între timp, Kristi Noem a primit un nou rol în administrație, fiind numită „trimis special pentru „Shield of the Americas” ”, o poziție legată de combaterea traficului de droguri și a migrației ilegale în regiunea americană.