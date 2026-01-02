Prima pagină » Știri externe » Finlanda face progrese în ancheta privind spargerea cablului, afirmă poliția

Poliția finlandeză a declarat vineri că a înregistrat progrese în ancheta penală privind deteriorarea unui cablu submarin de telecomunicații deținut de operatorul Elisa.
Miercuri, poliția a confiscat nava de marfă „Fitburg” în timp ce aceasta se îndrepta din Rusia spre Israel, fiind suspectată de sabotarea cablului de telecomunicații care traversează Golful Finlandei de la Helsinki în Estonia.

Joi, anchetatorii au declarat că au arestat două persoane și au impus o interdicție de călătorie altor doi membri ai echipajului navei, care proveneau din Rusia, Georgia, Kazahstan și Azerbaidjan, și au început să îi interogheze, scrie Reuters.

„Interogatoriile au clarificat desfășurarea evenimentelor și rolurile diferite ale membrilor echipajului”, a declarat într-un comunicat șeful poliției criminale Risto Lohi, de la Biroul Național de Investigații al Finlandei.

