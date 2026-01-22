Finlanda avertizează asupra riscului tot mai mare ca drone din Ucraina să pătrundă în spațiul său aerian

Generalul Pekka Turunen, directorul serviciului de informații al armatei finlandeze, a declarat că riscul ca dronele să devieze de la traseu și să pătrundă în spațiul aerian al Finlandei „este în continuă creștere”.

„Ucraina a vizat porturi petroliere, destul de apropiate de Finlanda, iar acum știm cum le contracarează Rusia folosind bruiajul GPS. Așadar, dacă o dronă folosește GPS-ul pentru a naviga către ținta sa, ar putea fi deviată către o altă locație din cauza acestor bruiaje”, a declarat acesta într-un interviu pentru AFP.

Generalul a vorbit și despre ce efecte a avut disputa diplomatică privind preluarea Groenlandei de către Statele Unite. Acesta a spus: „Din punct de vedere politic, problema Groenlandei a avut un efect încurajator asupra Rusiei”, adăugând că i-a permis să acționeze „mai liber”.

„Cu alte cuvinte, Rusia vede acest climat politic ca pe un semn că Occidentul, NATO și Europa sunt într-o dezordine completă, în pragul colapsului”, a mai spus oficialul finlandez.

Finlanda împarte o frontieră de aproximativ 1.340 de kilometri cu Rusia, ceea ce amplifică îngrijorările privind eventuale incidente neintenționate. Cu toate acestea, Turunen a precizat că, până în prezent, nu au fost identificate drone care să fi intrat în spațiul aerian finlandez.

În plus, pe fondul declanșării Războiului din Ucraina, Finlanda și-a schimbat radical politica de securitate, luând decizia de a adera la Alianța Nord-Atlantică în 2023.