Finlanda în NATO. Stubb spune că aderarea a fost „în ultimul moment” și că rămânerea în afara alianței ar fi fost o greșeală strategică

În contextul schimbărilor din politica externă americană în timpul administrației Trump și al incertitudinilor privind angajamentele Washingtonului față de securitatea europeană, Stubb a afirmat că Finlanda nu își putea permite să rămână în afara blocului militar, scrie Kyiv Post.

Declarațiile lui Stubb despre strategia Statelor Unite și scăderea încrederii publice

Comentariile președintelui vin în momentul în care un nou sondaj arată o scădere a încrederii populației în sprijinul militar american: doar 39% dintre finlandezi mai cred că SUA ar interveni în sprijinul Finlandei în caz de conflict, față de 42% în toamna anului 2023, după aderarea la NATO. Stubb a subliniat că, în pofida reorientării strategice a Washingtonului către priorități interne, Statele Unite rămân garantul principal al securității europene.

Oficialul a făcut referire și la noua Strategie Națională de Securitate a Casei Albe, pe care a descris-o drept o expresie a doctrinei „America First”, dar a insistat asupra rolului esențial pe care SUA îl joacă în arhitectura de securitate continentală.

Poziția lui Stubb privind războiul din Ucraina și viitoarele garanții de securitate

Referindu-se la războiul din Ucraina, Stubb a afirmat că „pacea este mai aproape ca oricând”, însă a admis că cele mai dificile întrebări rămân nerezolvate, în special cele legate de eventualele concesii teritoriale și garanțiile de securitate pentru a preveni o nouă agresiune rusă. Finlanda, a spus acesta, este dispusă să participe la viitoarele aranjamente de securitate pentru Ucraina, dar nu va oferi garanții formale.

La același eveniment, fostul secretar general NATO și actual ministru de finanțe al Norvegiei, Jens Stoltenberg, a subliniat că Rusia „rămâne un vecin” și a pledat pentru menținerea unui dialog pragmatic cu Moscova în vederea încetării conflictului și reluării discuțiilor privind controlul armamentelor.