Europa ar putea discuta direct cu Rusia, susține președintele finlandez

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a spus că statele europene vor ajunge în final la dialog direct cu Rusia în cadrul unui posibil proces de soluționare a conflictului din Ucraina.

„Ori de câte ori va veni acel moment (pentru discuții directe), ceea ce va fi la un moment dat (…) va trebui să fie coordonat”, a declarat Alexander Stubb într-un interviu pentru Politico.

Stubb a precizat că, în prezent, apreciază rolul pe care îl poartă Statele Unite în eforturile diplomatice. Din punctul său de vedere, Washingtonul trebuie să impună un nou set de sancțiuni împotriva Rusiei.

„Următorul pas ar trebui să fie sancțiunile, pachetul de sancțiuni din Senatul (SUA)”, a spus președintele finlandez.

Legat de conflictul din Ucraina și discuțiile de pace care au avut loc în ultima perioadă, Subb a menționat că un armistițiu în Ucraina nu pare posibil în acest moment.

„Citind în încăpere chiar acum, având conversații cu (Vladimir) Zelenski vineri, cu prietenii mei americani și prietenii europeni în ultimele săptămâni, pur și simplu nu văd acest (armiștiu) posibil”, a spus Alexander Stubb, citat de POLITICO.

Reuters a informat, în trecut, pe baza declarațiilor unui oficial al Casei Albe, că președintele american Donald Trump ar fi dispus să semneze un proiect de lege care crește sancțiunile anti ruse.

Asta dacă ar avea autoritatea finală privind aplicarea acestor măsuri.

Proiectul în discuție a fost prezentat la începutul lunii aprilie de un grup bipartizan de senatori.

Printre principalii inițiatori se află Lindsey Graham, republican din Carolina de Sud și inclus în lista teroriștilor și extremiștilor din Rusia, și Richard Blumenthal, democrat din Connecticut.

Propunerea include sancțiuni pentru partenerii comerciali ai Rusiei și tarife de 500 la sută pentru importurile în Statele Unite din țările care cumpără petrol, gaze, uraniu sau alte produse din Rusia.