DiscoverEU: Comisia Europeană acordă tinerilor peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în UE

Peste 40.000 de tineri care au vârsta de 18 ani vor putea călători gratuit cu trenul în Europa, după ce au fost selectați în cadrul celei mai recente ediții a programului DiscoverEU, organizat de către Comisia Europeană.

Potrivit unui comunicat de presă emis, miercuri, de Comisia Europeană, participanții, născuți în perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2007, vor primi abonamentul de călătorie. În plus, aceștia vor primi și un card de reduceri, pentru diverse activități culturale, cazare, transport local, alimentație și alte servicii.

DiscoverEU va contribui, de asemenea, și la Busola culturală pentru Europa, prin promovarea mai intensă a rutelor culturale DiscoverEU, o colecție de destinații europene care vor încânta pasionații de film, modă, gastronomie, artă plastică și multe altele. O parte a programului lor va consta în sesiuni de informare înainte de plecare, dar și întâlniri DiscoverEU. Una dintre aceste întâlniri va fi organizată la Lyon, în Franța, în iulie, în contextul Săptămânii Europene a Tineretului 2026, cu accent pe solidaritate și echitate.

A 40-a aniversare a spațiului Schengen

Ediția din acest an celebrează, de asemenea, 40 de ani de călătorii fără frontiere în Europa, în urma acordului Schengen.

„DiscoverEU oferă mii de tineri europeni șansa de a explora continentul nostru, de a cunoaște oameni noi și de a experimenta pe propria piele valoarea liberei circulații. Această ediție specială dedicată celei de-a 40-a aniversări a spațiului Schengen ne reamintește că mobilitatea este un drept pe care îl prețuim, o piatră de temelie a identității noastre europene comune”, a spus Glenn Micallef, comisarul pentru echitate intergenerațională, tineret, cultură și sport.

Regulamentul oficial prevede că tinerii vor călători în principal cu trenul, pentru a încuraja transportul ecologic. În cazuri speciale, precum locuri izolate, regiuni ultraperiferice sau insulele, pot fi folosite și alte mijloace de transport, inclusiv zboruri.

DiscoverEU face parte din programul Erasmus+ și oferă tinerilor de 18 ani posibilitatea de a călători gratuit prin Europa timp de o lună, explorând orașe, culturi și experiențe care definesc spiritul european. Din momentul lansării sale în 2018 și până în prezent, peste 1,9 milioane de tineri au solicitat peste 430.000 de permise de călătorie.