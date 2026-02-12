Care este țara europeană care vrea să combată supraturismul printr-o taxă de 3% din 2026

Norvegia introduce o taxă turistică de 3% în vara acestui an pentru a combate supraturismul, scrie TravelandTourWorld.

Măsura vizează indirect Suedia, Polonia, România, Spania, Germania și peste 40 de alte țări europene. Oficialii spun că decizia are scopul de a proteja peisajele naturale și de a reduce presiunea asupra comunităților.

Noua taxă se va aplica pentru toate înnoptările din municipalitățile participante din Norvegia. Autoritățile descriu această măsură drept un instrument de sustenabilitate, nu o barieră pentru turiști.

Cum va funcționa taxa turistică de 3% din Norvegia

Taxa va fi adăugată la cazări în hoteluri, închirieri pe termen scurt și croaziere. Călătorii vor vedea suma inclusă direct în factura de cazare. De exemplu, pentru o noapte de 100 de euro, se va adăuga o taxă de 3 euro.

Autoritățile locale vor putea ajusta nivelul taxei în funcție de sezon. Rate mai mari ar putea fi aplicate în lunile de vârf, în orașe precum Oslo și Bergen.

În prezent, camperii și proprietarii de ambarcațiuni private ar putea fi exceptați.

De ce introduce Norvegia această taxă

Oficialii afirmă că numărul tot mai mare de turiști a pus presiune pe infrastructură și ecosisteme fragile. Destinații populare precum Insulele Lofoten și Geirangerfjord se confruntă cu supraaglomerare.

Facilitățile publice, traseele montane și sistemele de transport sunt suprasolicitate în sezonul de vârf. Veniturile generate vor rămâne la nivel local.

Fondurile vor fi folosite pentru întreținerea traseelor, îmbunătățirea semnalizării și extinderea parcărilor. Municipalitățile vor trebui să prezinte planuri clare privind utilizarea sumelor colectate.

Impactul asupra turiștilor europeni

Turiștii europeni vor fi printre cei mai afectați de noua măsură. Vizitatori din Suedia, Polonia, Elveția, România, Spania, Islanda și Germania călătoresc frecvent în Norvegia.

Taxa de 3% se va aplica indiferent de naționalitate pentru cei care se cazează în zonele vizate.

În ciuda costului suplimentar, Norvegia rămâne o destinație importantă pentru fiorduri și aurore boreale. Autoritățile susțin că taxa modestă va contribui la protejarea acestor atracții pe termen lung.

Decizia Norvegiei reflectă o tendință mai amplă în Europa privind turismul sustenabil. Pe măsură ce cererea de călătorii crește, guvernele caută un echilibru între acces și protecția mediului.