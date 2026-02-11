Șeful Instagram respinge ideea dependenței de rețelele sociale

Directorul Instagram, Adam Mosseri, a declarat în cadrul procesului că el crede că este important să se facă diferența între dependența clinică și utilizarea problematică, potrivit The Guardian.

Psihologii nu clasifică dependența de rețelele sociale drept diagnostic oficial. Cercetătorii au documentat consecințele nocive ale utilizării compulsive în rândul tinerilor, iar legislatorii din întreaga lume sunt îngrijorați de potențialul său de dependență.

Mosseri este primul director executiv care depune mărturie într-o serie de procese în care sute de familii și districte școlare au dat în judecată Meta, Snap, TikTok și YouTube, susținând că aceste companii au creat în mod conștient produse care dau dependență și dăunează sănătății mintale a tinerilor.

Procesul inițial, care are loc în Los Angeles, se concentrează pe o tânără de 20 de ani, care susține că caracteristicile de design adictive ale platformei de socializare, inclusiv derularea nesfârșită, i-au exacerbat depresia și gândurile suicidare. Tânăra și alți doi reclamanți fac parte din procese comparative – cazuri de testare concepute pentru a evalua reacția unui juriu pentru ambele părți.

Instagram testează noi funcții care vor fi folosite de utilizatorii tineri înainte de lansare

Mark Lanier, avocatul reclamantului, l-a interogat miercuri pe Mosseri cu privire la faptul dacă Instagram pune profiturile mai presus de siguranță, precum și dacă filtrele cosmetice ale Instagram promovează chirurgia plastică. Mosseri a declarat că firma testează noi funcții care vor fi folosite de utilizatorii mai tineri înainte de lansarea lor. „Încercăm să fim cât mai siguri posibil, dar și să cenzurăm cât mai puțin posibil”, a spus el.

Unele familii au considerat schimbul de replici ca o confirmare a convingerilor lor despre prejudiciul cauzat de Instagram.

Unii părinți care susțin că copiii lor au fost vătămați – și, în unele cazuri, au murit – din cauza designului adictiv al platformei de socializare au fost înfățișați miercuri în instanță.