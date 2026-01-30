Acuzații fără precedent la adresa Meta: copii expuși exploatării sexuale online

Este primul proces de acest tip împotriva Meta care ajunge în fața unui juriu. Acțiunea a fost intentată de procurorul general al statului New Mexico, Raúl Torrez, care susține că Meta a promovat sau a tolerat conținut ilegal și a facilitat accesul prădătorilor sexuali la minori pe platformele Facebook, Instagram și WhatsApp.

Potrivit plângerii, citată de Reuters, compania ar fi permis „acces neîngrădit” al adulților la utilizatori sub vârsta legală și ar fi facilitat legătura dintre agresori și victime. În unele cazuri, aceste interacțiuni ar fi dus la abuzuri în lumea reală și la trafic de persoane.

Procesul va începe luni, la Tribunalul Districtual din Santa Fe și se va desfășura în fața unui juriu. Audierile sunt estimate să dureze șapte-opt săptămâni.

Operațiune sub acoperire

Cazul are la bază o operațiune sub acoperire desfășurată în 2023, denumită „Operation MetaPhile”. Anchetatorii au creat conturi false pe Facebook și Instagram, prezentându-se drept copii mai mici de 14 ani.

Potrivit autorităților, aceste conturi au primit rapid materiale cu caracter sexual explicit și au fost contactate de adulți care solicitau conținut similar. Investigația a dus la formularea de acuzații penale împotriva a trei persoane.

New Mexico solicită despăgubiri

Statul New Mexico acuză, de asemenea, Meta că și-a conceput platformele pentru a menține copiii online cât mai mult timp, în ciuda dovezilor că acest lucru le afectează sănătatea mintală. Funcții precum derularea infinită sau redarea automată a videoclipurilor „încurajează comportamente adictive, asociate cu depresie, anxietate și automutilare”, se arată în documentele depuse la dosar.

Autoritățile au adus drept probe materiale interne ale companiei care arată că Meta era conștientă de aceste probleme, însă nu a introdus măsuri de bază, precum verificarea eficientă a vârstei utilizatorilor. Reprezentanții New Mexico spun că firma ar fi prezentat în mod eronat platformele drept sigure pentru copii.

Statul cere despăgubiri financiare și solicită instanței să oblige Meta să implementeze schimbări care să crească nivelul de siguranță pentru minori.

Meta neagă acuzațiile

Meta respinge acuzațiile. Într-o declarație transmisă înaintea procesului, un purtător de cuvânt al companiei a catalogat argumentele statului drept „senzaționaliste, irelevante și menite să distragă atenția de la eforturile făcute de companie pentru protejarea copiilor”.

„De peste un deceniu, am ascultat părinții, am colaborat cu experți și cu autoritățile și am realizat cercetări ample pentru a înțelege problemele importante”, a transmis un reprezentant al Meta. „Suntem mândri de progresele făcute și continuăm să îmbunătățim măsurile de siguranță.”

Compania precizează că a introdus modificări care au redus interacțiunea tinerilor cu platformele sale, tocmai pentru a crește nivelul de protecție.

Meta se apără cu libertatea de exprimare

Meta susține că este protejată de Primul Amendament al Constituției SUA, care garantează libertatea de exprimare, precum și de legislația americană ce limitează răspunderea platformelor online pentru conținutul publicat de utilizatori.

Compania se confruntă și cu mii de alte procese în SUA, care acuză marile platforme sociale că își proiectează intenționat produsele pentru a crea dependență în rândul tinerilor, contribuind astfel la probleme grave de sănătate mintală.