India devine primul stat care reușește să escorteze nave prin Strâmtoarea Ormuz

În timp ce alte țări încă ezită, Marina Indiană a escortat cu succes două nave-cisternă pentru gaze naturale lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz. Navele de marfă se află acum în ape sigure, în drum spre India.

Conform Times of India, este vorba de două petroliere GPL aparținând companiei maritime de stat indiene SCI (Shipping Corporation of India). Acestea transportă gaze naturale lichefiate destinate industriei indiene .

Un alt petrolier indian, Jag Prakash, se află încă în regiunea Golfului. Și acesta este protejat de Marina Indiană.

„O navă de război staționată în regiune continuă să monitorizeze situația și să supravegheze navele care se îndreaptă spre India”, a confirmat o sursă pentru Times of India.

Jurnaliștii spun că escortarea se face în cadrul operațiunii Sankalp, pe care India a început-o în acum 7 ani pentru a-și proteja navele comerciale din regiune.

În operațiune participă navele Forțelor Navale ale Indiei și aviația.

La momentul escortării, în zona Golfului Persic se aflau până la câteva zeci de nave indiene și mii de soldați.

India este considerată unul dintre cei mai mari consumatori de petrol din lume și depinde foarte mult de importurile de energie, deci siguranța navigației prin Strâmtoarea Ormuz este esențială pentru țară.

India își arată forța în Orientul Mijlociu

Marina indiană este prezentă în regiune de ceva vreme.

Unitățile navale staționate acolo fac parte din Operațiunea Sankalp (care înseamnă „Angajament”), lansată în 2019, care inițial avea scopul de a proteja flota comercială indiană de pirați și teroriștii Houthi.

Acum, devine din ce în ce mai importantă în războiul în curs din Orientul Mijlociu.

Cu toate acestea, relațiile dintre India și regimul iranian sunt stabile de decenii; guvernul chiar și-a exprimat condoleanțe pentru moartea liderului suprem Ali Khamenei. Prin urmare, este puțin probabil ca Iranul să atace intenționat navele indiene.

India a desfășurat în regiune până la 30 de nave de război, prin rotație, pe lângă efectuarea de zboruri de supraveghere.

Până în prezent, până la 5.000 de soldați au fost implicați în operațiune. Este foarte posibil ca guvernul indian să trimită acum și mai multe nave – operațiunea navală este de mare importanță, având în vedere „tensiunile din întreaga regiune a Golfului ”, a declarat un oficial guvernamental pentru un ziar indian.

Aceasta implică și protecția navigatorilor; în prezent, aproximativ 24.000 de indieni se află pe mare pe diverse nave din regiune.

India nu posedă suficiente resurse naturale proprii și, la fel ca Europa, este dependentă în mod special de importurile de petrol și gaze.

Economia emergentă este acum al treilea cel mai mare consumator de petrol din lume. Multă vreme, o mare parte din acesta a provenit din Rusia – însă, sub presiunea președintelui american Donald Trump, India a restricționat recent comerțul. Prin urmare, petrolul din Orientul Mijlociu devine din ce în ce mai important pentru India.