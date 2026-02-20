Prima pagină » Tehnologie » Adio, Messenger! Meta elimină ultima cale de acces independent la Messenger

Din aprilie 2026, Messenger.com nu va mai fi disponibil.
Sursa foto: Hepta
Andreea Tobias
20 feb. 2026, 11:33, Știrile zilei

Meta a anunțat oficial că utilizatorii care accesează messenger-ul din browser vor trebui să o facă direct prin Facebook sau prin aplicația mobilă, anunță Tecnoandroid.

Decizia îi afectează cel mai tare pe cei care și-au dezactivat contul de Facebook, dar au continuat să folosească Messenger prin web. Pentru ei dispare ultima formă de separare între platforma de mesagerie și rețeaua socială.

Ce se întâmplă cu mesajele

Istoricul conversațiilor nu va fi șters. Mesajele rămân accesibile prin PIN-ul de rezervă setat anterior. Dacă acesta s-a pierdut, poate fi resetat prin procedura ghidată.

Cum s-a ajuns aici

Messenger a fost ani la rând prezentat ca un produs independent, cu identitate proprie. După achiziționarea WhatsApp în 2014, prioritățile s-au schimbat.

Închiderea site-ului face parte dintr-un proces de simplificare și reducere a fragmentării. Primele semne au apărut deja: întreruperea aplicației pentru Windows și redirecționările automate către facebook.com/messages.

Schimbarea a fost identificată inițial de cercetătorul independent Alessandro Paluzzi. Meta a început ulterior să notifice oficial utilizatorii.

