Meta, anchetă antitrust: „Abuz de poziție dominantă pe WhatsApp”

Ancheta lansată în iulie de Autoritatea Antitrust împotriva Meta se extinde, vizând comportamentul companiei pe WhatsApp.

Autoritatea pentru Concurență și Piață a inițiat o procedură preventivă. La baza problemei se află decizia companiei lui Zuckerberg de a modifica termenii contractuali ai WhatsApp Business.

Meta blochează furnizorii de inteligență artificială

Noile condiții introduse la 15 octombrie interzic companiilor care furnizează tehnologii de inteligență artificială să utilizeze WhatsApp ca canal de comunicare. Măsura vizează serviciile unde inteligența artificială reprezintă principala funcționalitate oferită utilizatorilor, scrie La Stampa.

Meta împiedică accesul la alți furnizori, încălcând concurența și împiedicând dezvoltarea soluțiilor de inteligență artificială în chat-uri. Măsura este deja în vigoare pentru companiile care nu aveau un cont la 15 octombrie.

Pentru companiile deja prezente pe platformă, restricțiile vor intra în vigoare la 15 ianuarie 2026. Meta a lansat propriul serviciu Meta AI pe WhatsApp în martie 2025.

Abuz de poziție dominantă pe WhatsApp

Autoritatea bănuiește că acest comportament poate constitui un abuz de poziție dominantă. Ancheta se bazează pe constatarea că Meta controlează piața europeană a serviciilor de comunicare bazate pe aplicații prin WhatsApp.

WhatsApp are peste 2 miliarde de utilizatori în întreaga lume. Potrivit AGCM, interdicția împiedică concurenții să acceseze această bază de utilizatori.

Serviciile de inteligență artificială care funcționează deja pe WhatsApp includ Copilot de la Microsoft, ChatGPT de la OpenAI, Perplexity și Luzia. Excluderea acestor operatori de pe platformă limitează dezvoltarea pieței chatbot-urilor cu inteligență artificială.

Piața chatbot-urilor este estimată să crească de la 4,4 miliarde de dolari în 2024 la 11,7 miliarde de dolari în 2026 în Uniunea Europeană. Meta blochează aceste servicii pentru a-și proteja propria soluție de inteligență artificială.

Consecințe pentru utilizatori și piață

Utilizatorii WhatsApp, având acces doar la Meta AI integrată în platformă, ar putea dezvolta un obicei de utilizare dificil de schimbat. Familiarizarea cu un singur serviciu ar crea rezistență la trecerea la alternative.

Meta AI ar avea un avantaj competitiv în formarea algoritmului său. Compania s-ar putea baza exclusiv pe datele generate din interacțiunile cu 37 de milioane de utilizatori italieni.

Acest acces privilegiat i-ar permite să îmbunătățească performanța serviciului într-un mod dificil de replicat de către concurenți. Autoritatea antitrust a constatat că integrarea Meta AI în WhatsApp s-a intensificat începând cu luna iulie.

Procedura preventivă trebuie încheiată până la 31 decembrie 2026. Companiile din grupul Meta au la dispoziție șaizeci de zile pentru a-și exercita dreptul de a fi audiate în cadrul anchetei.

Autoritatea va evalua dacă să suspende aplicarea noilor condiții contractuale pentru a evita prejudicii ireparabile concurenței.