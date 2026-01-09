Meta pregătește o aprovizionare masivă cu energie nucleară pentru centrele de date cu inteligență artificială

Meta a anunțat în iulie Prometheus, un cluster de 1 gigawatt care se va întinde pe mai multe clădiri de centre de date. Se preconizează că va fi operațional în acest an.

Termenii financiari ai acordurilor cu TerraPower, Oklo și Vistra nu au fost dezvăluiți, conform AP.

Meta, condusă de Mark Zuckerberg, a declarat vineri într-un comunicat că cele trei acorduri vor susține până la 6,6 gigawați de energie curată, nouă și existentă, până în 2035. Un singur gigawatt, conform unui standard general al industriei pentru utilități, poate alimenta aproximativ 750.000 de locuințe.

„Aceste proiecte adaugă energie fiabilă și stabilă rețelei, consolidează lanțul de aprovizionare nuclear al Americii și susțin locuri de muncă noi și existente pentru construirea și operarea centralelor electrice americane”, a declarat compania.

Meta a declarat că acordul său cu TerraPower va oferi finanțare care susține dezvoltarea a două noi unități Natrium capabile să genereze până la 690 de megawați de energie fermă, cu livrare încă din 2032. Acordul oferă, de asemenea, Meta drepturi pentru energie de la până la șase alte unități Natrium capabile să producă 2,1 gigawați și care urmează să fie livrate până în 2035.