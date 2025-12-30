Prima pagină » Tehnologie » Meta va achiziționa startup-ul chinez de inteligență artificială Manus

Meta a anunțat luni că va achiziționa startup-ul chinez de inteligență artificială Manus, în contextul în care gigantul tehnologic accelerează eforturile de a integra inteligența artificială avansată pe platformele sale.
Sursa foto: Hepta
Laurentiu Marinov
30 dec. 2025, 05:31, Știri externe

Giganți tehnologici precum Meta și-au intensificat investițiile în inteligență artificială prin achiziții strategice și angajări de talente, pe măsură ce se confruntă cu o concurență acerbă în industrie, potrivit Reuters.

La începutul acestui an, proprietarul Facebook a investit în Scale AI într-o tranzacție care a evaluat startup-ul de etichetare a datelor la 29 de miliarde de dolari și l-a adus pe CEO-ul său în vârstă de 28 de ani, Alexandr Wang.

Termenii financiari ai acordului său cu Manus nu au fost publicați.

Manus, cu sediul în Singapore, produce agenți de inteligență artificială de uz general, care pot funcționa ca un angajat digital, executând sarcini precum cercetarea și automatizarea independent și cu solicitări minime.

Meta va opera și vinde serviciul Manus și îl va integra în produsele sale pentru consumatori și afaceri, inclusiv în Meta AI, a anunțat compania.

La începutul acestui an, Manus și-a lansat agentul de inteligență artificială, susținând că performanța acestuia o depășește pe cea a agentului de inteligență artificială al OpenAI, DeepResearch.

Manus și-a stabilit sediul în Singapore

Compania, parte a Beijing Butterfly Effect Technology Ltd Co, și-a comercializat produsul prin îndeplinirea gratuită a zeci de sarcini pentru utilizatorii de pe X.

Manus se numără printre numeroasele firme chineze care și-au stabilit sediul în Singapore în ultimii ani, pariind că o mutare în orașul-stat axat pe comerț ar reduce riscurile ca operațiunile lor să fie perturbate de tensiunile geopolitice chino-americane.

Recent, Meta a anunțat că a achiziționat startup-ul american Limitless, care a creat un pandantiv conectat capabil să înregistreze și să rezume conversații folosind inteligența artificială

