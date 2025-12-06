Prima pagină » Știri externe » Meta achiziționează un startup ce produce dispozitive bazate pe inteligență artificială

Compania-mamă a Facebook a anunțat vineri că a achiziționat startup-ul american Limitless, care a creat un pandantiv conectat capabil să înregistreze și să rezume conversații folosind inteligența artificială.
06 dec. 2025, 03:47, Știri externe

Meta a anunțat că a achiziționat startup-ul american Limitless, care a creat un pandantiv conectat capabil să înregistreze și să rezume conversații folosind inteligența artificială (IA), potrivit Le Figaro. .

Detaliile financiare ale acestui acord nu au fost dezvăluite, ceea ce demonstrează în continuare ambițiile companiei-mamă a Facebook, Instagram și WhatsApp în dezvoltarea inteligenței artificiale. „Suntem încântați că Limitless se alătură Meta pentru a ne ajuta să accelerăm munca de creare a unor dispozitive conectate bazate pe inteligență artificială”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta.

Limitless, un startup cu sediul în Denver, Colorado, în vestul Statelor Unite, a renunțat la fabricarea produsului său emblematic, Pendant. Această broșă mare și neagră, purtată ca un colier la gât sau în buzunarul jachetei, înregistrează conversațiile, permițând utilizatorilor să „își amintească ce spun pe parcursul zilei, de la întâlniri față în față la conversații improvizate ”, potrivit companiei.

Limitless a fost evaluată la 368 de milioane de dolari în timpul ultimei runde de finanțare din 2023, potrivit specialiștilor Pitchbook.

Această achiziție ilustrează strategia lui  Mark Zuckerberg, concentrat ferm pe inteligența artificială.

CEO-ul a lansat o campanie masivă de recrutare, atrăgând directori de la OpenAI, Apple și Google cu miliarde de dolari. Nu a ezitat să pună pe masă 14,3 miliarde de dolari pentru a achiziționa o participație de 49% la startup-ul Scale AI, specializat în pregătirea și curățarea datelor utilizate pentru dezvoltarea de modele de inteligență artificială la scară largă.

