Mondelez, producătorul Oreo, schimbă marketingul cu AI: investiţie de 40 de milioane de dolari pentru reclame personalizate

Mondelez International, compania care deține branduri precum Oreo, Chips Ahoy! și Milka, a lansat o nouă platformă de inteligență artificială numită AIDA, dedicată transformării modului în care sunt create reclamele și materialele de marketing. Instrumentul este rezultatul unei investiții de aproximativ 40 de milioane de dolari și promite să accelereze producția de conținut promoțional, să reducă semnificativ costurile și să permită personalizarea materialelor în funcție de piețe și public, scrie FoodDive.com.

AI pentru campanii mai rapide și mai eficiente

Platforma AIDA a fost dezvoltată în ultimii doi ani și poate genera imagini, videoclipuri și alte materiale promoționale într-un timp mult mai scurt decât metodele tradiționale. Mondelez estimează că utilizarea IA ar putea reduce cu până la jumătate costurile pentru producția de reclame, un avantaj important într-o industrie în care brandurile trebuie să se adapteze rapid la trenduri și la preferințele consumatorilor.

Compania nu consideră AIDA o schimbare radicală a filosofiei de marketing, ci un sprijin pentru strategia deja existentă. Scopul principal este creșterea vitezei și a volumului de conținut, dar fără a compromite identitatea brandurilor sau calitatea vizuală a materialelor.

Control sporit pentru brandurile sensibile

Deoarece unele produse alimentare pot fi asociate cu probleme de sănătate sau pot fi percepute drept “delicate” din punct de vedere al mesajelor publicitare, Mondelez folosește și o verificare manuală pentru conținutul generat automat. Echipele de marketing analizează reclamele înainte de lansare, astfel încât IA să nu exagereze beneficiile produselor sau să promoveze consumul excesiv.

În plus, compania adaptează instrumentul pentru fiecare brand în parte, pentru a asigura coerența vizuală și stilistică elemente esențiale mai ales pentru produse cu tradiție și identitate puternică.

Implementare treptată în toate piețele

Mondelez a început să integreze platforma AIDA în luna iulie și lucrează încă la testarea ei în diverse regiuni. Obiectivul este ca IA să fie utilizată pentru majoritatea campaniilor publicitare ale companiei, oferind atât eficiență, cât și capacitatea de a adapta mesajele la culturile, obiceiurile și preferințele locale.

Prin această investiție, Mondelez devine una dintre marile companii alimentare care adoptă rapid soluții de inteligență artificială pentru a-și moderniza marketingul. Compania vede IA nu doar ca o metodă de reducere a costurilor, ci și ca o unealtă care poate aduce mai multă flexibilitate, viteză și relevanță în comunicarea cu publicul global.