UE anchetează WhatsApp cu privire la accesul furnizorilor de inteligență artificială la aplicație 

Comisia Europeană a lansat oficial o anchetă antitrust privind noua politică a Meta Platforms privind furnizorii de inteligență artificială și accesul acestora la WhatsApp. Într-un comunicat, Comisia a declarat că politica ar putea încălca normele Uniunii Europene în materie de concurență.
Mădălina Dinu
04 dec. 2025, 14:18, Știri externe

Conform politicii Meta, dezvăluită în octombrie, furnizorii de inteligență artificială nu au voie să utilizeze instrumentul WhatsApp Business Solution, care permite companiilor să comunice cu clienții prin WhatsApp, dacă serviciul lor principal este inteligența artificială.

Comisia a declarat că astfel de reguli ar putea împiedica furnizorii terți de inteligență artificială să își ofere serviciile prin WhatsApp în Spațiul Economic European (SEE), în timp ce serviciul de inteligență artificială al Meta va rămâne disponibil pe platformă, scrie Baha.

Comisia a detaliat că va fi efectuată o anchetă aprofundată, care va acoperi SEE, cu excluderea Italiei, a cărei autoritate de concurență are deja proceduri în curs „pentru posibila impunere de măsuri provizorii privind comportamentul Meta”.

