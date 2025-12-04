Donația Papei Francisc pentru Ucraina. Sora Lucia Caram dezvăluie sprijinul lăsat prin testament de fostul Suveran Pontif

Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Órbita B” de la Betevé, într-un interviu difuzat la începutul lunii decembrie. Caram, activă în Ucraina încă din primele zile ale invaziei ruse, a mărturisit că gestul pontifului dispărut în aprilie 2025 a emoționat-o profund.

„Mi-a spus că mă va ajuta într-un fel, dar nu m-am gândit că o va face astfel”, a declarat aceasta, conform The Kyiv Independent.

Impactul donației Papei Francisc pentru Ucraina asupra misiunilor umanitare

Sora Caram conduce Fundația Mănăstirii Santa Clara din Manresa, Spania, și a efectuat peste 20 de călătorii în Ucraina, oferind sprijin medical, ambulanțe și operațiuni de evacuare în zonele de front. Donația lăsată de Papa Francisc reprezintă, spune ea, un sprijin esențial pentru continuarea proiectelor în regiunile cele mai afectate de război.

Pontificatul lui Francisc a fost marcat de critici în Ucraina, în special după comentariile din 2024, când îndemna Kievul să dea dovadă de „curaj” și să „ridice steagul alb” pentru a negocia cu Moscova. Totuși, implicarea sa umanitară rămâne incontestabilă, iar gestul testamentar este perceput de Caram drept un mesaj final de solidaritate.

Reacția noului pontif și continuitatea sprijinului pentru Ucraina

În același interviu, Caram a vorbit și despre întâlnirea cu noul papă, Leon al XIV-lea, pe care l-a descris drept rezervat, direct și prudent.

Sora Caram spune că discuția cu acesta, desfășurată în august și durând aproape o oră, s-a concentrat pe situația umanitară din Ucraina și pe eforturile de repatriere a copiilor deportați în Rusia.

Papa Leon a reiterat în mai multe ocazii angajamentul Vaticanului pentru „o pace justă și durabilă” și disponibilitatea de a găzdui eventuale negocieri, o inițiativă salutată de președintele Volodimir Zelenski, dar respinsă de oficialii ruși.