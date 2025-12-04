Ce va lăsa scris ferm în testament Victor Rebengiuc și cum a ajuns să fie actor

„Vreau să precizez că pe mine mă cheamă Victor Rebengiuc, și nu Rebenciuc, cum de multe ori sunt apelat”, a început discursul marele actor al scenei românești., joi, când a primit Premiul România Europeană 2025.

De aici vine și un lucru pe care îl va lăsa ferm scris în testament, fără a avea legătură cu averea strânsă de el.

Numele să rămână pe generice

„În testamentul meu o să trec că refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi, pentru că ar produce mari încurcături locuitorilor acelor străzi, dacă adresa ar veni pe numele Rebenciuc și n-ar ști posta unde să o distribuie. Și m-ar înjura tot timpul. Ce dracu nume a avut, ăla, mă?”, spune, amuzat, Victor Rebengiuc.

Legat de numele său, mare actor și-a amintit și cum a fost încurcat cu un alt mare actor, Sergiu Nicolaescu.

„Filmam acum vreo trec că vreo zeci ani cu Pintilie, undeva în Militari, un film care se numea Miki Ardelean, colonel de artilerie și aveam de filmat într-un bloc. Stăteam la intrarea unei bloc, îmbrăcat în costum de ofițer, în papuci, fără pantofi… în papuci și așteptam comanda la care eu să ies din bloc și să traversez strada, să intru în blocul de vizavi. În momentul ăla intră o doamnă, care probabil că locuia în blocul ăla, cu un cățel, fusese cu cățelul la plimbare, mi-închipuiam eu, mă vede, văzuse că se pregătește o filmare acolo și-a dat seama că erau fel de fel de reflectoare și alte chestii, nu știa ce anume se întâmplă, mă vede pe mine și zice Zic nu, Victor. ”, își amintește actorul amuzat.

El a reiterat că nu ar vrea ca numele său să fie dat niic unei stații de troleibuz sau de tramvai, considerând că nu este nevoie si mai fie pomenit numele, pentru că el există pe genericile filmelor în care a jucat, în materialele critice sau legate de istoria teatrului care vor apărea.

De la copil simplu, la actor

Victor Rebengiuc și-a amintit și cum a intrat în profesie, „aproape fără să vreau, luat așa… de de viață”. El provenea dintr-o famiie simplă, a cărei singură grijă era să aibă ce să le pună copiilor pe masă înainte de a pleca la școală, dar asculta teatru la radio și cunoștea actorii după voce.