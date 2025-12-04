Președintele Germaniei, vizită oficială în Marea Britanie. Regele Charles a anunțat sprijinul comun pentru „o Europă liberă și pașnică”

În cadrul evenimentului, Regele Charles a susținut un discurs în limba germană. Printre temele abordate se află sprijinul Marii Britanii și al Germaniei împotriva agresiunii rusești, potrivit Sky News.

Regele Charles a declarat că Marea Britanie și Germania sunt pregătite să „susțină Europa” împotriva unei noi agresiuni rusești, dar și că ambele țări „sunt alături” de Ucraina.

Președintele Germaniei a reiterat declarația Regelui care a afirmat că cele două țări „colaborează pentru a promova Securitatea și Apărarea, pentru o Europă liberă și pașnică, pentru sprijinul acordat Ucrainei”.

Aceasta este prima vizită oficială a unui lider german în Marea Britanie în ultimii 27 de ani. Cu acest prilej, s-a desfășurat un banchet oficial desfășurat la St George’s Hall. La eveniment au participat 160 de invitați. Banchetul a fost unul fastuos, iar în sală, ca element de decor, se afla și un brad de Crăciun împodobit cu 3.000 de luminițe.